Улица Фарион появилась во Львове: реакция соцсетей

Решение, принятое городским советом Львова, вызвало неоднозначные комментарии в Интернете

Во Львове переименовали улицу в честь известного политического и общественного деятеля Ирины Фарион, которую убили летом 2024 года.

Об этом сообщил городской совет Львова. Идею переименовать одну из улиц в честь Фарион депутаты предлагали еще в июле, после убийства. Тогда было утверждено решение о перечне топонимов, которые подлежат деколонизации, добавить еще три улицы. Это улицы Космонавтов в Винниках и Рудно и улица Дидушко во Львове.

Что касается улицы, которая будет названа в честь Фарион, то этот вопрос было решено обсудить с членами семьи погибшей.

В конечном итоге городской совет Львова решил назвать улицу Техническую в Галицком районе городе в честь Ирины Фарион. Депутат горсовета от Всеукраинского объединения "Свобода" и соратник Фарион Любомир Мельничук заявил, что улица Техническая выходит с улицы Степана Бандеры, соединяет пространство студенческого городка "Львовской политехники", где Фарион работала, и выходит к парку И. Франко и пространству Национального университета им. Ивана Франко, где она училась.

Мнение украинцев на этот счет разделилось. В комментариях к публикации Львовского городского совета в Telegram люди поддержали это решение.

А вот в местных Telegram-пабликах разгорелась дискуссия, сопровождаемая переходом на личности.

Напомним, Ирина Фарион была убита 19 июля 2024 года возле дома по улице Томаша Масарика во Львове, где она проживала. Она получила пулевое ранение головы, врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но усилия оказались напрасными.

Как сообщал "Телеграф" ранее, к убийству Ирины Фарион может быть причастна группа из огромного количества людей. Об этом речь идет в материалах суда, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.