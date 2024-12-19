У Львові хотіли знести пандус біля будинку військового, який втратив ноги, але втрутився мер (фото, відео)

Садовий дав незадоволеним одну пораду

У Львові мешканці будинку погрожували зрізати пандус, встановлений для військового, який втратив на війні обидві ноги. Його сусіди стверджували, що йому нібито не потрібен пандус, бо він може ходити на протезах.

Про це пише Суспільне. Зазначається, що Сергій Власов воює з 2014 року, а з початком повномасштабного вторгнення знову пішов добровольцем захищати Україну, для цього повернувся з-за кордону.

Захисник тримав оборону на Херсонському, Харківському напрямках і отримав поранення на Донеччині через приліт з FPV-дрона 1 вересня 2023 року. Внаслідок цього втратив обидві ноги. Йому встановили протези, після чого чоловік повернувся на службу.

Через те, що постійно ходити на протезах складно, військовий звернувся до Залізничної районної адміністрації з проханням встановити пандус до під'їзду будинку на вулиці Виговського, де він живе. Кілька днів тому пандус почали встановлювати, але це викликало обурення серед сусідів.

"Чи потрібне мені крісло колісне, якщо я так добре тут зараз стою? Так, потрібне, бо ноги втомлюються. Люди не розуміють, як це важко ходити на протезах. І по квартирі я переміщаюсь виключно на кріслі колісному, тому що це легше… Я сьогодні повернувся зі своєї бригади на реабілітацію і застав. Мене почали звинувачувати в тому, що цей пандус занадто великий, сусіди, яких я тут ні разу не бачив. Кажуть, що мене ні разу не бачили на кріслі колісному. Я їм пояснюю, щоб користуватись кріслом колісним, мені і потрібний пандус", — розповів про ситуацію Власов.

Своєю чергою сусіди ветерана невдоволені розмірами пандуса. Водночас у Залізничній районній адміністрації міста запевнили, що пандус відповідає всім нормам і його встановлення узгоджували з головою ОСББ.

Мер Львова Андрій Садовий також відреагував на цю ситуацію. У четвер, 19 грудня, уповноважена з питань доступності Львівської міської ради Ірина Маруняк виїхала на місце, де встановлюють пандус, а також поспілкувалася з мешканцями та ветераном Сергієм.

"Перевірка показала, що вимоги доступності дотримані. Пандус відповідає технічним стандартам і стане важливим кроком у створенні комфортного середовища для всіх мешканців цього будинку. Якщо комусь не подобається пандус, його розмір чи наявність, рекомендую сісти в крісло колісне та проїхатися тими пандусами, які ви вважаєте нормальними для себе", – написав Садовий.

Нагадаємо, у Львові стався конфлікт між чоловіками, які зайняли місце для інвалідів та ветераном. Агресивні водії штовхали та ображали ветерана Миколу Григоренка.