На Дніпропетровщині поліцейські жорстко заламали ветерана з інвалідністю (відео)

За цим фактом вже проводять перевірку

У місті Самар Дніпропетровської області (колишній Новомосковськ) поліцейські заламали руки ветерану війни з позивним Ямаха, який має інвалідність. Після цього його ще й затримали.

Про це боєць розповів на неофіційному Telegram-каналі 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Він проходив службу у цьому підрозділі.

У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як ветеран під час перевірки документів на авто вимагав від поліцейських показати й свої посвідчення. Проте правоохоронці проігнорували це прохання.

За словами ветерана, він повідомив правоохоронцям, що має І групу інвалідності підгрупи Б. На що поліцейський сказав: "А яка у вас інвалідність? На голову, так?"

На це ветеран відповів йому лайкою. Після цього правоохоронці поклали його на асфальт та заламали руки. При цьому вони не відреагували на крики та пояснення, що в руці знаходиться металева пластина.

"Правопорушень мого автотранспортного засобу не було, що підтверджує відсутність постанови та фактичних доказів, чого не сказати про їх авто. Поліцейський спочатку знущався, що не розуміє, про які документи йде мова і що в нього їх багато. На моє неодноразове зауваження, що я інвалід, сказав що я інвалід на голову, навіть не знаючи, що я зазнав тяжких фізичних та психічних порушень на війні і по теперішній час лікуюсь вже більше півтора року. Хочу добитися правосуддя та показати народу, з чим стикнувся я повернувшись з війни", — розповів Ямаха

Своєю чергою Поліція Дніпропетровської області повідомила, що вже проводить перевірку за даним фактом, аби встановити правомірність дій наряду поліції на місці події. Зʼясовуються усі обставини.

Нагадаємо, у Львові стався конфлікт між чоловіками, які зайняли місце для інвалідів та ветераном. Агресивні водії штовхали та ображали ветерана Миколу Григоренка.