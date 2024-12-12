"Хочете побачити ремейк Ющенка? Оберіть Залужного": відомий ветеран про майбутні вибори

"Залужний – це буде чергове розчарування"

Україні потрібна пауза, бо тільки вона дозволить цивілізовано змінити владу. Не в стилі Шарля де Голля, а провести вибори, які дадуть нам шанс отримати людину, масштаб особистості якої співмірний з тими викликами, які стоять перед державою.

Такою думкою поділився очільник ПДМШ юрист, ветеран та громадський діяч Геннадій Друзенко в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Залужний буде ремейком Ющенка, а Україні треба погоджуватись на важкий мир".

При цьому, на його думку, цією особистістю не є, наприклад, Валерій Залужний.

"Я з великою повагою до нього ставлюсь (він колись просто врятував ПДМШ), але це не його масштаб. Залужний – це буде чергове розчарування. Хочете побачити ремейк Віктора Андрійовича [Ющенко]? Оберіть Залужного", — вважає він.

На питання, хто, якщо не Залужный, Друзенко відповів наступним чином:

"А хто знав де Голля, коли він вийшов до радіо (мова про знамениту промову де Голля "До всіх французів", яка стала переломним моментом у опорі Франції нацистській Німеччині, — Ред.)? Хто знав Пак Чон Хі (президент Південної Кореї, архітектор "Корейського економічного дива", — Ред.)? Тобто це ще ні про що не говорить. Найсвіжіший приклад – хто знав румунського кандидата Келін Джорджеску, який виграв перший тур виборів? В часи турбулентності "чорні лебеді" злітають набагато частіше".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у Зеленського назвали умову проведення виборів в Україні.