Во Львове соседи угрожали снести пандус возле дома военного, потерявшего ноги, но вмешался мэр (фото, видео)

Садовый дал недовольным один совет

Во Львове жильцы дома угрожали срезать пандус, установленный для военного, потерявшего на войне обе ноги. Его соседи утверждали, что ему якобы не нужен пандус, потому что он может ходить на протезах.

Об этом пишет Общественное. Отмечается, что Сергей Власов воюет с 2014 года, а с началом полномасштабного вторжения снова пошел добровольцем защищать Украину, для этого вернулся из-за границы.

Защитник держал оборону на Херсонском, Харьковском направлениях и получил ранения в Донецкой области из-за прилета с FPV-дрона 1 сентября 2023 года. В результате потерял обе ноги. Ему установили протезы, после чего мужчина вернулся на службу.

Из-за того, что постоянно ходить на протезах сложно, военный обратился в Железнодорожную районную администрацию с просьбой установить пандус к подъезду дома по улице Выговского, где он живет. Несколько дней назад пандус начали устанавливать, но это вызвало негодование среди соседей.

"Нужно ли мне кресло колесное, если я так хорошо здесь сейчас стою? Да, нужно, потому что ноги устают. Люди не понимают, как это тяжело ходить на протезах. И по квартире я перемещаюсь исключительно на колесном кресле, потому что это легче… Я сегодня вернулся из своей бригады на реабилитацию и застал. Меня начали обвинять в том, что этот пандус слишком большой, соседи, которых я здесь ни разу не видел. Говорят, что меня ни разу не видели на колесном кресле. Я им объясняю, чтобы пользоваться колесным креслом, мне и нужен пандус", — рассказал о ситуации Власов.

В свою очередь соседи военного недовольны размерами пандуса. В то же время в Железнодорожной районной администрации города заверили, что пандус отвечает всем нормам и его установка согласовывалась с председателем ОСМД.

Мэр Львова Андрей Садовый также отреагировал на эту ситуацию. В четверг, 19 декабря, уполномоченная по доступности Львовского городского совета Ирина Маруняк выехала на место, где устанавливают пандус, а также пообщалась с жителями и военным Сергеем.

"Проверка показала, что требования доступности соблюдены. Пандус отвечает техническим стандартам и станет важным шагом в создании комфортной среды для всех жильцов этого дома. Если кому-то не нравится пандус, его размер или наличие, рекомендую сесть в колесное кресло и проехаться теми пандусами, которые вы считаете нормальными для себя", – написал Садовый.

Напомним, во Львове произошел конфликт между мужчинами, занявшими место для инвалидов и ветераном. Агрессивные водители толкали и оскорбляли ветерана Николая Григоренко.