Во Львове мужчину "бусифицировали" посреди улицы: что сказали в ТЦК (видео)

По факту инцидента уже начали служебное расследование

Во Львове произошел очередной конфликт между гражданскими и сотрудниками ТЦК. Инцидент произошел на улице Малоголосковской 7 января.

Видеозапись была обнародована telegram-каналом "Львівич". Во Львовском ТЦК и СП говорят, что военнообязанный отказался предоставлять документы, а затем ударил одного из военнослужащих локтем в лицо.

На кадрах видно, что несколько мужчин стояли и вели разговор, а потому между ними произошел конфликт. После этого подъехала еще одна машина, в которую одного из них пытались силой посадить.

В ТЦК после этого объяснили, что мужчина нарушил правила воинского учета и отказался отправляться на медкомиссию.

"Военнообязанный отказался, начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо. В ответ на такое поведение представителями Шевченковского РТЦК и СП была применена физическая сила", — говорится в сообщении.

Там отметили, что участников конфликта отстранили от выполнения служебных обязательств, а также было начато служебное расследование.

Как сообщалось ранее, в Днепре мужчина во время проверки документов напал на полицейского и ранил его ножом.