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У Запоріжжі зросло число жертв ракетного удару, двоє поранених додзвонилися до рятувальників (фото)

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
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Порятунок постраждалих внаслідок ракетного удару Новина оновлена 11 грудня 2024, 08:03
Порятунок постраждалих внаслідок ракетного удару. Фото Колаж "Телеграфу"/Фото ДСНС України

Жінки чекали на допомогу понад сім годин

У Запоріжжі зросла кількість жертв ракетного удару по приватній клініці у центрі міста, якого росіяни завдали 10 грудня. На цей момент відомо про шістьох загиблих та 22 поранених, серед яких одна дитина.

Двом постраждалим вдалося самостійно додзвонитися до рятувальників з-під завалів зруйнованої будівлі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Дві жінки, які опинилися під завалами, змогли зателефонувати на номер "101". Рятувальники одразу з'ясували їхнє місцеперебування та розпочали роботи з порятунку.

Жінки чекали на допомогу понад сім годин. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання змогли дістати їх з-під уламків живими. Після цього лікарі швидкої оглянули постраждалих та відвезли їх до лікарні.

Загалом рятувальники ДСНС визволили з-під завалів чотирьох людей. На жаль, пізніше стало відомо, що ще один постраждалий від ракетного удару помер у лікарні.

На місці й далі тривають рятувальні роботи. Там працюють усі міські екстрені служби, а психологи ДСНС допомагають людям впоратися з пережитим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло 9 людей, ще 19 було поранено.

Теги:
#ДСНС #Ракетний удар #Запоріжжя