Второй этаж, но вход с улицы: во Львове сдают специфическую квартиру, как она выглядит

Квартира расположена вблизи от центра города

В некоторых городах Украины сдают "убитые" квартиры. Они есть в Днепре, Харькове, Одессе, Киеве — также такие квартиры есть и во Львове.

Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте купли-продажи. Данная квартира расположена на втором этаже дома в Шевченковском районе, вблизи от центра города (улица Ткацкая). Тип дома — "хрущевка", вход — с улицы по лестнице.

Общая площадь — 45 м², площадь кухни — 12 м², отопление — централизованное.

Квартира двухкомнатная, с мебелью, на кухне есть плита.

Внутри есть мебель, газ, свет, туалет, но нет душа. В то же время в некоторых местах на стенах присутствует плесень.

Стоимость аренды квартиры — 3000 гривен. Коммунальные тарифы зимой составляет 1000 гривен зимой и 500 гривен — летом.

Ранее "Телеграф" писал, что нестандартное предложение аренды жилья появилось в Киеве вблизи станции метро "Лукьяновская". Владельцы двухкомнатной квартиры готовы отдать ее в безвозмездное использование арендаторам с золотыми руками. Условия достаточно простые.