Во Львове на Сихове внезапно остановились трамваи. Как доехать другим транспортом

Он соединяет самый большой район города с центром

Трамваи во Львове временно не курсируют на Сихове. В сети пишут, что с утра в субботу, 19 апреля там произошел обрыв контактной сети.

Об этом сообщает Telegram-канал "Львов Инфо". "Телеграф" рассказывает, как добраться из Сихова на Железнодорожный вокзал во Львове другим транспортом.

В сети публикуют фото и видео остановившихся трамваев. На место прибыли патрульные.

Трамвай на Сихов — как курсирует

Это трамвайная линия, соединяющая трамвайную сеть Львова с жилым массивом Сихов. Линия соединяет район двумя трамвайными маршрутами с центром и Главным железнодорожным вокзалом.

Сихов – самый большой по территории и населению жилой район Львова. Потребность в транспорте там значительная.

Как выехать из Сихова в направлении центра маршруткой

маршрутка №32 — конечная остановка этого маршрута расположена в районе бывшего рынка "Санта-Барбара", пишет сайт города Львова.

маршрутка №42 — маршрутка, по которой студенты из Сихова утром добираются в Политех. Конечная остановка — недалеко от Храма святых Ольги и Елизаветы.

маршрутка №16 — остановка неподалеку от ТЦ "Сихов"

маршрутка №41 — берет пассажиров возле ТЦ "Сихов" (р-н Искры) и на следующих остановках в ТЦ "Шувар". Автобус довезет до площади Копивницкого

Также из Сихова курсирует троллейбус №24. Он ездит с улицы Шота Руставели – Санта Барбара.

Ранее "Телеграф" рассказывал о богослужениях и развлечениях во Львове на Пасху 2025. Львовская Пасха — это когда на площади Рынок продают паски с маком и лавандой, звучит живая музыка, а готические фасады украшены вышиванками.