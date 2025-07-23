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6 гривень за сором: як виглядає громадська вбиральня у центрі Львова, якій понад 100 років (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Львів’яни скаржаться на стан громадської вбиральні на площі Соборній Новина оновлена 23 липня 2025, 11:06
Львів’яни скаржаться на стан громадської вбиральні на площі Соборній. Фото Колаж "Телеграфу"

Соборна площа, пам’ятки архітектури — й аварійна вбиральня без жодного вказівника

Львів — одне з найбільш відвідуваних туристами міст в Україні. Історія, архітектура, цікаві заклади приваблюють гостей в місто увесь рік. Площа Соборна — одна з історичних частин Львова, та є в цій бочці меду чимала ложка дьогтю.

У Львові тільки чотири громадські вбиральні, три з яких розташовані в центрі. Одна з них — на площі Соборній біля Галицького ринку. Саме її стан викликає обурення мешканців. Об'єкт, який користуються як місцеві, так і туристи, виглядає вкрай недобре — сходи в аварійному стані, а всередині, попри всі зусилля працівників, стійкий неприємний запах.

Вбиральня на площі Соборній у Львові
Частина сходів зруйнована
Вбиральня на площі Соборній у Львові
Жіноча частина вбиральні

"Існуючий стан вбиральні позорить європейську культурну столицю і є антирекламою для туристичного міста Львова, що є ганебно", — пише у фейсбуці Олександр Ємельянов. Він зазначає, що не тільки немає вказівників для туристів про розміщення вбиральні, а й туалет не відповідає вимогам щодо доступності, які були прийняті в 2024 році.

Фото чоловічої вбиральні на площі Соборній
Фото чоловічої вбиральні зі звернення місцевого мешканця на гарячу лінію Львова
Вбиральня на площі Соборній у Львові
Сама чаша знаходиться на підвищенні

Інклюзивність та безпека — явно не про вбиральню на Соборній. Розтрощені сходи, чаші в підлозі, ще радянські "кабінки" на сходинці, а ще — дивні пластикові панелі на даху та штучні квіти. Коштує таке "щастя" 6 грн за візит.

У вбиральні є гаряча вода
У вбиральні є гаряча вода
Три кабінки у жіночій частині
Три кабінки у жіночій частині
Декор стелі
Декор стелі
У вбиральні є мило
У вбиральні є мило
Вбиральня на площі Соборній у Львові скільки коштує
Вартість відвідин - 6 грн

Слід зауважити, що ця вбиральня — не спадок радянських часів, як часто помилково вважають. Вона збудована ще у часи Австро-Угорщини. Про це свідчать поштові листівки початку XX століття, а також світлина з літака, датована 1920-ми роками. Саме ці підземні вбиральні досі функціонують поруч із Галицьким ринком.

Бернардинська площа, нині Соборна на листівці
Бернардинська площа, нині Соборна на листівці
Вбиральня на фото з літака
Вбиральня на фото з літака, 1920-ті

Наразі, як повідомляє пресслужба Львівської міської ради, у місті працюють громадські вбиральні за адресами: пл. Соборна, пл. Двірцева, просп. Свободи, 5, пл. Ринок, 1. Однак мешканці наголошують — в такому стані тільки ця вбиральня. В Департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР повідомили, що це приміщення — в оренді. Після звернення мешканців мають надіслати орендарям листи, щодо "розгляду можливості проведення ремонту вбиральні, а також ремонту сходів". Наразі ж альтернативою є біотуалети в парках та вбиральні в комунальних установах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові міська влада заборонила продаж повітряних кульок в центрі міста. Це рішення викликало хвилю невдоволення.

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#Львів #Вбиральня