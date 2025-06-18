Біля алеї полеглих героїв у Рівному встановили громадський туалет. Але місцеві не раді

Жителі міста вже створили петицію, яка набрала необхідну кількість голосів

На Майдані Незалежності в центрі Рівного встановили громадську вбиральню, де поруч з нею стоять портрети полеглих українських героїв. Люди обурені рішенням міської ради і створили петицію, аби перемістили туалет.

Про це стало відомо з петиції, яку опублікували на сайті Рівного. На думку авторки, вбиральня псує вигляд головної площі міста та розташована надто близько до меморіальної алеї з портретами загиблих Захисників.

Вона пропонує встановити його, наприклад, біля кінопалацу "Україна" або в іншому, менш публічному місці. До слова петицію підписало понад 260 людей.

Але чи підтримають цю петицію депутати міської ради? Відповідь на це питання залишається відкритою.

Модульна громадська вбиральня на майдані Незалежності у Рівному. Фото - Суспільне Рівне

Що передувало

Платний громадський туалет встановили на майдані Незалежності, поблизу Алеї героїв, у Рівному. Вартість вбиральні — понад три мільйони гривень. Її облаштовували на тому місці, тому що вона входить до маршруту безбар'єрності. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Рівного Руслан Гудима зазначав, що через відсутність вбиральні у центрі учасники бойових дій, які пересуваються на кріслах колісних чи на милицях, не мають можливості сходити в туалет, коли відвідують прощання з військовими в центрі міста.

Жителі Рівного у коментарі Суспільному 16 травня розповіли, як ставляться до такої ініціативи. Думки були різні.

Ви подивіться, квіти хтось ставить на ті пам'ятники, на ті портрети загиблих воїнів, завдяки яким ми тут живемо і існуємо. Ще хто знає, коли війна закінчиться, не виключено, що можуть й далі сюди ставити квіти і, вибачте, туалет поставили. Розумієте чи ні? Це мізки в когось були?", — розповів рівнянин Василь.

"Майдан для людей, яких кожного дня хоронять, і стоїть стела, і стоять квіти. Навіщо цей туалет, тим більше, що він платний? Люди безплатно ходять в Кінопалац, в "Антошку" якщо треба йдуть, далі в офісний центр "Норд", — каже жителька будинку, який знаходиться у самому центрі Рівного.

"Ну місце то звісно таке, як вам сказати. Бачте, центр міста, Алея. Але людей багато теж буває, і туалету ж немає, наскільки я знаю, ніде. Церемонії поховання проходять на площі, багато людей, побратимів. Я думаю — нормально буде", — пояснив військовий.

Окрім цього, українська політикиня та громадська діячка, народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська розкритикувала встановлення стаціонарного туалету у центрі міста Рівне.

На думку Бобровської, туалет зіпсував весь архітектурний ансамбль.

Майдан Незалежності у Рівному

"Люблю Рівне. Бо тільки в нас можна влупити в центральний архітектурний ансамбль в самому серці міста громадський стаціонарний туалет – так, щоб око вилізло, але його було видно! Іншого місця, на жаль, не змогли знайти. За 3,2 млн грн міських бюджетних коштів. Просто обнять і плакать. Користування, до речі, буде платним", — зазначила вона.

Раніше "Телеграф" писав, що хлопця зі смертельно небезпечним захворюванням підозрюють у шахрайстві.