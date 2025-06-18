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Біля алеї полеглих героїв у Рівному встановили громадський туалет. Але місцеві не раді

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Туалет у Рівному Новина оновлена 18 червня 2025, 20:44
Туалет у Рівному. Фото Колаж "Телеграф"

Жителі міста вже створили петицію, яка набрала необхідну кількість голосів

На Майдані Незалежності в центрі Рівного встановили громадську вбиральню, де поруч з нею стоять портрети полеглих українських героїв. Люди обурені рішенням міської ради і створили петицію, аби перемістили туалет.

Про це стало відомо з петиції, яку опублікували на сайті Рівного. На думку авторки, вбиральня псує вигляд головної площі міста та розташована надто близько до меморіальної алеї з портретами загиблих Захисників.

Вона пропонує встановити його, наприклад, біля кінопалацу "Україна" або в іншому, менш публічному місці. До слова петицію підписало понад 260 людей.

Але чи підтримають цю петицію депутати міської ради? Відповідь на це питання залишається відкритою.

Модульна громадська вбиральня на майдані Незалежності у Рівному. Фото - Суспільне Рівне

Що передувало

Платний громадський туалет встановили на майдані Незалежності, поблизу Алеї героїв, у Рівному. Вартість вбиральні — понад три мільйони гривень. Її облаштовували на тому місці, тому що вона входить до маршруту безбар'єрності. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Рівного Руслан Гудима зазначав, що через відсутність вбиральні у центрі учасники бойових дій, які пересуваються на кріслах колісних чи на милицях, не мають можливості сходити в туалет, коли відвідують прощання з військовими в центрі міста.

Жителі Рівного у коментарі Суспільному 16 травня розповіли, як ставляться до такої ініціативи. Думки були різні.

  • Ви подивіться, квіти хтось ставить на ті пам'ятники, на ті портрети загиблих воїнів, завдяки яким ми тут живемо і існуємо. Ще хто знає, коли війна закінчиться, не виключено, що можуть й далі сюди ставити квіти і, вибачте, туалет поставили. Розумієте чи ні? Це мізки в когось були?", — розповів рівнянин Василь.
  • "Майдан для людей, яких кожного дня хоронять, і стоїть стела, і стоять квіти. Навіщо цей туалет, тим більше, що він платний? Люди безплатно ходять в Кінопалац, в "Антошку" якщо треба йдуть, далі в офісний центр "Норд", — каже жителька будинку, який знаходиться у самому центрі Рівного.
  • "Ну місце то звісно таке, як вам сказати. Бачте, центр міста, Алея. Але людей багато теж буває, і туалету ж немає, наскільки я знаю, ніде. Церемонії поховання проходять на площі, багато людей, побратимів. Я думаю — нормально буде", — пояснив військовий.

Окрім цього, українська політикиня та громадська діячка, народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська розкритикувала встановлення стаціонарного туалету у центрі міста Рівне.

На думку Бобровської, туалет зіпсував весь архітектурний ансамбль.

Майдан Незалежності у Рівному

"Люблю Рівне. Бо тільки в нас можна влупити в центральний архітектурний ансамбль в самому серці міста громадський стаціонарний туалет – так, щоб око вилізло, але його було видно! Іншого місця, на жаль, не змогли знайти. За 3,2 млн грн міських бюджетних коштів. Просто обнять і плакать. Користування, до речі, буде платним", — зазначила вона.

Раніше "Телеграф" писав, що хлопця зі смертельно небезпечним захворюванням підозрюють у шахрайстві.

Теги:
#Рівне #Майдан Незалежності #Туалет #Алея