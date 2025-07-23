Укр

6 гривен за позор: как выглядит общественный туалет в центре Львова, которому более 100 лет (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Львовяне жалуются на состояние общественного туалета на площади Соборной Новость обновлена 23 июля 2025, 11:06
Львовяне жалуются на состояние общественного туалета на площади Соборной. Фото Коллаж "Телеграфа"

Соборная площадь, памятники архитектуры и аварийная уборная без указателя

Львов – один из самых посещаемых туристами городов в Украине. История, архитектура, интересные заведения привлекают гостей в город весь год. Площадь Соборная — одна из исторических частей Львова, и есть в этой бочке меда немалая ложка дегтя.

Во Львове только четыре общественных туалета, три из которых расположены в центре. Одна из них – на площади Соборной возле Галицкого рынка. Именно его состояние вызывает негодование жителей. Объект, использующийся как местными, так и туристами, выглядит крайне плохо — лестница в аварийном состоянии, а внутри, несмотря на все усилия работников, стойкий неприятный запах.

Уборная на площади Соборной во Львове
Часть лестницы разрушена
Уборная на площади Соборной во Львове
Женская часть туалета

"Существующее состояние туалета позорит европейскую культурную столицу и является антирекламой для туристического города Львова, что позорно", — пишет в фейсбуке Александр Емельянов. Он отмечает, что не только нет указателей для туристов о размещении туалета, но и туалет не отвечает требованиям по доступности, которые были приняты в 2024 году.

Фото мужской туалета на площади Соборной
Фото мужской уборной из обращения местного жителя на горячую линию Львова
Уборная на площади Соборной во Львове
Сама чаша находится на возвышении

Инклюзивность и безопасность явно не об уборной на Соборной. Разбитая лестница, чаши в полу, еще советские "кабинки" на ступеньке, а еще — странные пластиковые панели на потолке и искусственные цветы. Стоит такое счастье 6 грн за визит.

В туалете есть горячая вода
В туалете есть горячая вода
Три кабинки в женской части
Три кабинки в женской части
Декор потолка
Декор потолка
В туалете есть мыло
В туалете есть мыло
Уборная на площади Соборной во Львове сколько стоит
Стоимость посещения – 6 грн

Следует заметить, что этот туалет не наследство советских времен, как часто ошибочно считают. Она построена еще во времена Австро-Венгрии. Об этом свидетельствуют открытки начала XX века, а также фотография с самолета, датированная 1920-ми годами. Именно эти подземные туалеты до сих пор функционируют рядом с Галицким рынком.

Бернардинская площадь, ныне Соборная на открытке
Бернардинская площадь, ныне Соборная на открытке
Уборная на фото с самолета
Уборная на фото с самолета, 1920-е

Сейчас, как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, в городе работают общественные туалеты по адресам: пл. Соборная, пл. Дворцовая, просп. Свободы, 5, пл. Рынок, 1. Однако жители отмечают — в таком состоянии только этот туалет. В Департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС сообщили, что это помещение — в аренде. После обращения жильцов должны направить арендаторам письма относительно "рассмотрения возможности проведения ремонта туалета, а также ремонта лестницы". Сейчас альтернативой являются биотуалеты в парках и туалеты в коммунальных учреждениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове городские власти запретили продажу воздушных шаров в центре города. Это решение вызвало волну недовольства.

Теги:
#Львов #Гардеробная