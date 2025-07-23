6 гривен за позор: как выглядит общественный туалет в центре Львова, которому более 100 лет (фото)

Соборная площадь, памятники архитектуры и аварийная уборная без указателя

Львов – один из самых посещаемых туристами городов в Украине. История, архитектура, интересные заведения привлекают гостей в город весь год. Площадь Соборная — одна из исторических частей Львова, и есть в этой бочке меда немалая ложка дегтя.

Во Львове только четыре общественных туалета, три из которых расположены в центре. Одна из них – на площади Соборной возле Галицкого рынка. Именно его состояние вызывает негодование жителей. Объект, использующийся как местными, так и туристами, выглядит крайне плохо — лестница в аварийном состоянии, а внутри, несмотря на все усилия работников, стойкий неприятный запах.

Часть лестницы разрушена

Женская часть туалета

"Существующее состояние туалета позорит европейскую культурную столицу и является антирекламой для туристического города Львова, что позорно", — пишет в фейсбуке Александр Емельянов. Он отмечает, что не только нет указателей для туристов о размещении туалета, но и туалет не отвечает требованиям по доступности, которые были приняты в 2024 году.

Фото мужской уборной из обращения местного жителя на горячую линию Львова

Сама чаша находится на возвышении

Инклюзивность и безопасность явно не об уборной на Соборной. Разбитая лестница, чаши в полу, еще советские "кабинки" на ступеньке, а еще — странные пластиковые панели на потолке и искусственные цветы. Стоит такое счастье 6 грн за визит.

В туалете есть горячая вода Три кабинки в женской части Декор потолка В туалете есть мыло

Стоимость посещения – 6 грн

Следует заметить, что этот туалет не наследство советских времен, как часто ошибочно считают. Она построена еще во времена Австро-Венгрии. Об этом свидетельствуют открытки начала XX века, а также фотография с самолета, датированная 1920-ми годами. Именно эти подземные туалеты до сих пор функционируют рядом с Галицким рынком.

Бернардинская площадь, ныне Соборная на открытке

Уборная на фото с самолета, 1920-е

Сейчас, как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, в городе работают общественные туалеты по адресам: пл. Соборная, пл. Дворцовая, просп. Свободы, 5, пл. Рынок, 1. Однако жители отмечают — в таком состоянии только этот туалет. В Департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС сообщили, что это помещение — в аренде. После обращения жильцов должны направить арендаторам письма относительно "рассмотрения возможности проведения ремонта туалета, а также ремонта лестницы". Сейчас альтернативой являются биотуалеты в парках и туалеты в коммунальных учреждениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове городские власти запретили продажу воздушных шаров в центре города. Это решение вызвало волну недовольства.