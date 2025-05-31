"Новий день - нові заборони!". Рішення влади Львова про повітряні кулі розкритикували в мережі

Українці не дуже розуміють причину обмеження

У Львові заборонили продавати повітряні кульки на деяких локаціях. Зокрема йдеться про центральну частину обласного центру.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради. Виконавчий комітет ухвалив рішення про впорядкування роботи підприємців, які займаються розповсюдженням дитячої розважальної продукції у центральній частині міста.

Де у Львові тепер не можна продавати повітряні кульки

площа Ринок,

площа Ангелів,

вулиця Шевська

перед Оперним театром

"Цим рішенням ми передбачаємо укладення договорів управлінням комунальної власності з заявниками терміном на 3 місяці для розміщення об’єктів, діяльність яких пов’язана з дитячою розважальною продукцією. Ми встановлюємо обмеження — місця, де не можна цього робити, і встановлюємо вартість — це розмір одного прожиткового мінімуму на місяць. На сьогодні він становить 3028 гривень", — заявила Інна Свистун, директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

Як відповіли у мережі

Українців таке рішення здивувало. Більшість не вважають його правильним, проте дехто іронізує, що батьки хоч на чомусь зможуть зекономити.

"Чому?", "Маячня", "Ура, новий день — нові заборони!", — пишуть коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українці відреагували на перенесення Дня захисту дітей з 1 червня на 20 листопада. Таке указ підписав президент України Володимир Зеленський, викликавши хвилю обурення.