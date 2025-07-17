Львів завершив ексгумацію "Пагорба Слави", але не всі задоволені: зібрали реакції на розкопки могил

"Пагорб Слави" у Львові ліквідували

Радянського "Пагорба Слави" у Львові більше не існує — там завершили ексгумацію всіх поховань. Спеціалісти знайшли 355 останків, які перепоховають на Голосківському кладовищі.

Серед них також поховання агента НКВС Миколи Кузнєцова та майора Степана Путіна. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.

Роботи з ексгумації тривали близько двох місяців. Мер зазначив, що місто готове обміняти ці останки на українських полонених.

Також Андрій Садовий повідомив, що під час робіт виявили розбіжності між кількістю надгробків і реальною кількістю поховань. Серед знахідок було небагато речей — ґудзик, частини одягу, взуття та військові значки.

Роботи на "Пагорбі слави"

Демонтовані надгробки і памятники

Ексгумація поховань. Фото: Львівська міська рада

Науковці сфотографували всі знайдені предмети і провели дослідження. Для аналізу ДНК потрібні додаткові дозволи, які можуть надати за необхідності.

Металеві прикраси з огорожі передали до музею "Територія терору". Туди ж планують віддати конструкцію "вічного вогню", яку демонтували разом з вхідними колонами наприкінці травня, зазначив Садовий.

Мер Львова також написав, що незабаром почнуть обговорення з мешканцями міста про те, як використовувати звільнену територію.

"Пагорб слави" у Львові на карті

Реакція українців

Повідомлення мера викликало неоднозначну реакцію серед українців. Частина з них підтримала рішення про ліквідацію радянського меморіалу, вважаючи це правильним кроком під час війни. Однак інші критикували витрати на ексгумацію, вважаючи, що кошти краще було б направити на потреби ЗСУ. Деякі коментатори непокояться щодо майбутнього використання звільненої території.

Ось кілька найактуальніших коментарів:

Частина коментаорів обурюється

Думки розділилися

Хтось переймається майбутнім звільненої території

Хтось переконаний, що поховання треба було зберегти

Історія "Пагорба Слави"

"Пагорб Слави" звели впродовж 1945-1950 років на вулиці Пасічній у Львові. Там були поховані червоноармійці, радянські партизани та агенти НКВС. Найвідомішим похованням була могила агента НКВС Миколи Кузнєцова.

Його рештки двічі намагалися вкрасти, а родичі агента неодноразово просили Львів повернути тіло в Росію. У 2022 році Верховний Суд дозволив родичам Кузнєцова перепоховати його на меморіальному комплексі у російському Єкатеринбурзі. Однак виконком Львівської міськради відмовився це робити через українських полонених, які перебувають на території Росії та тимчасово окупованих територіях.

"Пагорб слави", Львів

На "Пагорбі Слави" загалом було понад 220 окремих могил, чотири братські поховання та могили Кузнєцова і Путіна. Усі роботи проводили за дозволами Міністерства культури під наглядом фахівців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як виглядає тюрма на Лонцького у Львові і що про неї відомо. НКВД вбивало там українців.