Довжиною понад три кілометри: де в Україні знаходиться "будинок-вулик" і як він виглядає (фото)

Будинок-вулик має кілька юридичних адрес

Мало хто знає, що найдовший житловий будинок у світі знаходиться в Україні, а саме у Луцьку. Хоча раніше рекордсменом була легендарна "Китайська стіна" у Дніпрі. На будівництво цієї будівлі пішло 11 років і вона справді є знаковим архітектурним об’єктом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає найдовший будинок в Україні та в чому його унікальність. Ми дізналися цікаві факти.

Найдовший будинок в Україні – як проходило будівництво

Багатоповерховий будинок у Луцьку дивує своїм розмахом. Його будівництво почалося ще 1969 року і розтяглося на довгі 11 років — завершили проєкт лише у 1980-му. Протяжність будівлі складає 1,75 кілометра, а якщо враховувати всі бічні відгалуження — 3265 метрів.

Будинок-вулик у Луцьку

Цей унікальний будинок розкинувся одразу на двох проспектах – Соборності та Молоді. Його зводили поетапно: щойно черговий блок був готовий, його одразу здавали в експлуатацію та заселяли до нього мешканців.

Будівництво перших під’їздів, Фото: modernism.in.ua

Авторами проєкту стали архітектори Ростислав Метельницький та Василь Маловиця, головною ідеєю яких було розташувати та поєднати 40 будинків між собою під кутом 120 градусів. В результаті з’явився незвичайний житловий комплекс із 38 багатоповерхівками різної висоти – від п’яти до дев’яти поверхів. Якщо поглянути на нього з висоти, то форма будинку нагадує бджолині соти. Саме завдяки такій геометрії він і отримав у народі назву "будинок-вулик".

Будинок схожий з висоти на бджолині соти

Скільки людей живе в найдовшому будинку в Україні

Цей житловий комплекс вражає своїм масштабом — тут налічується близько 3 тисяч квартир і 120 під’їздів, де мешкає приблизно 10 тисяч людей. Через незвичайне планування з численними поворотами, дворами та проходами, там легко заблукати. Навіть місцеві згадують, як спочатку губилися в арках.

У цьому будинку налічується близько 3 тисяч квартир

Щоб подолати шлях від початку будівлі до кінця пішки, доведеться витратити близько години, а на громадському транспорті — кілька зупинок. Через свою довжину та складне планування будинок має відразу кілька офіційних адрес.

Є й цікава деталь: один із блоків будинку-вулика досі називають "медичним", адже за радянських часів у ньому селили виключно лікарів та співробітників лікарень.

Цей житловий будинок перетворився на справжню архітектурну перлину Луцька і досі вважається одним із найнезвичайніших і найдовших будинків у всьому світі.

Як виглядає найдовший будинок в Україні та світі

"Телеграф" писав раніше, де в Україні знаходиться незвичайний будинок-корабель. Він уцілів у двох світових війнах і став частиною легенд.