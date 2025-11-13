У Львові гриби розрослися прямо біля Оперного театру: чи можна їх їсти (відео)

Містяни зняли знахідку на відео

У Львові біля Оперного театру виросли їстівні гриби — гливи. Але збирати для споживання їх точно не можна.

Що потрібно знати:

Гливи, як губки, тому що вбирають у себе речовини з навколишнього середовища, тому вкрай важливе місце їх збору

Ці гриби в основному ростуть у лісах, парках, садах, на пнях, повалених або ослаблених листяних деревах, таких як дуб, береза, горобина, осика, верба

Вирощені в несприятливих екологічних умовах гливи можуть накопичувати важкі метали

Відповідне відео було опубліковане в одному із львівських пабліків. Автор ролика показав, що гриби виросли прямо біля проїжджої частини.

Саме через таке незвичайне розташування ці гриби точно не можна вживати в їжу, оскільки вони збирають шкідливі речовини, такі як вихлопні гази, і в результаті можуть стати причиною отруєння.

Важливо, що гриби власними силами є свого роду губками, які поглинають із ґрунту різні хімічні сполуки. Поблизу доріг концентрація шкідливих речовин із вихлопних газів дуже висока, що призводить до накопичення в грибах канцерогенів, наприклад, бензопірену.

Крім цього гриби можуть вбирати в себе важкі метали та інші отруйні речовини з дорожнього середовища. Також біля дороги вони можуть накопичувати шкідливі речовини, такі як реагенти, промислові викиди та багато іншого.

У коментарях під роликом користувачі також зазначають, що є гриби, які ростуть біля дороги, ні в якому разі не можна.

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Гливи — що про них відомо

Гливи — це їстівні гриби. У їжу використовуються молоді гриби (розміром до 7-10 см) після видалення твердої ніжки, оскільки старі гриби стають занадто жорсткими.

Росте групами, рідше — поодиноко, на пнях, хмизах, сухостійних або живих (але ослаблених) деревах різних листяних (дуб, берези, горобини, осики, верби), дуже рідко — хвойних порід у листяних і змішаних лісах, парках і садах.

Гливи. Фото: Pixabay

На деревних стволах зустрічається досить високо над землею. Часто росте густими пучками з 30 і більше плодових тіл, що зростаються біля основи, і утворює багатоярусні конструкції. Зустрічається з вересня до листопада-грудня. Гриб добре переносить негативні температури.

Гливи. Фото: Pixabay

Як збирати гливи

Збирати ці гриби потрібно приблизно через тиждень після появи зачатків плодових тіл, коли більша частина зростку досягла розміру капелюшка 5-10 см.

Слід уникати перезрівання, особливо моменту, коли гриби починають розсипати суперечки.

Щоб правильно зрізати гриб, необхідно використовувати гострий ніж (бажано продезінфікований), а руками гриби краще не зривати. Зрізати слід якомога ближче до основи.

Які їстівні гриби зростають в Україні. Інфографіка: "Телеграф"

Неїстівні гливи зазвичай мають більш яскраві або помаранчеві капелюшки, нерівну поверхню, липку шкірку. Ще одні ознаки – відсутність ніжки та неприродний запах.

Як не отруїтися грибами

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Львівщині помітили гігантський білий гриб. Його вага становила близько двох кілограмів.