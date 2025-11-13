Во Львове грибы разрослись прямо у Оперного театра: можно ли их есть (видео)

Горожане сняли находку на видео

Во Львове возле Оперного театра выросли съедобные грибы — вешенки. Но собирать для употребления в пищу их точно нельзя.

Что нужно знать:

Вешенки, как губки, потому как впитывают в себя вещества из окружающей среды, потому крайне важно место их сбора

Эти грибы в основном растут в лесах, парках, садах, на пнях, поваленных или ослабленных лиственных деревьях, таких как дуб, береза, рябина, осина, ива

Выращенные в неблагоприятных экологических условиях вешенки могут накапливать тяжелые металлы

Соответствующее видео было опубликовано в одном из львовских пабликов. Автор ролика показал, что грибы выросли прямо у проезжей части.

Именно из-за такого необычного расположения, эти грибы точно нельзя употреблять в пищу, поскольку они собирают вредные вещества, такие как выхлопные газы, и в итоге могут стать причиной отравления.

Важно отметить, что грибы сами по себе являются своего рода губками, которые поглощают из почвы различные химические соединения. Вблизи дорог концентрация вредных веществ из выхлопных газов очень высока, что приводит к накоплению в грибах канцерогенов, например, бензопирена.

Помимо этого грибы могут впитывать в себя тяжелые металлы и другие ядовитые вещества из дорожной среды. Также у дороги они могут накапливать вредные вещества, такие как реагенты, промышленные выбросы и многое другое.

В комментариях под роликом пользователи также отмечают, что есть грибы, которые растут у дороги, ни в коем случае нельзя.

Вешенки — что о них известно

Вешенки — это ъедобные грибы. В пищу используются молодые грибы (размером до 7—10 см) после удаления жёсткой ножки, поскольку старые грибы становятся слишком жёсткими.

Растёт группами, реже — одиночно, на пнях, валежнике, сухостойных или живых (но ослабленных) деревьях различных лиственных (дуб, берёза, рябина, осина, ива), очень редко — хвойных пород в лиственных и смешанных лесах, парках и садах.

Вешенки. Фото: Pixabay

На древесных стволах встречается довольно высоко над землёй. Часто растёт густыми пучками из 30 и более плодовых тел, срастающихся у основания, и образует "многоярусные конструкции". Встречается с сентября по ноябрь-декабрь. Гриб хорошо переносит отрицательные температуры.

Вешенки. Фото: Pixabay

Как собирать вешенки

Собирать эти грибы нужно примерно через неделю после появления зачатков плодовых тел, когда большая часть в сростке достигла размера шляпки 5–10 см.

Следует избегать перезревания, особенно момента, когда грибы начинают рассыпать споры.

Для того чтобы правильно срезать гриб, необходимо использовать острый нож (желательно продезинфицированный), а руками грибы лучше не срывать. Срезать следует как можно ближе к основанию.

Какие съедобные грибы растут в Украине. Инфографика: "Телеграф"

Несъедобные вешенки обычно имеют более яркие или оранжевые шляпки, неровную поверхность, липкую кожицу. Еще одни признаки — отсутствие ножки и неестественный запах.

Как не отравиться грибами

