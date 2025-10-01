Ви таких могли не бачити: на Київщині знайшли гриби з сюрпризом всередині (фото)

Келишки смугасті мають особливість — розкривати свої "капелюшки"

Зараз в Україні триває сезон дощів, тож у лісах з'являється все більше різноманітних грибів. Так у Київській області помітили незвичні гриби, які називаються келишки смугасті.

Відповідні фото з'явилися у фейсбук-спільноті "Гриби України". Користувачка мережі знайшла такі гриби у природному парку "Залісся" на Київщині. Келишки смугасті належать до групи сумчастих. Це рідкісні гриби з цікавою формою.

Келишки смугасті, фото Саші Газової

Келишки ростуть з "капелюшками" коричневого відтінку діаметром 6-12 сантиметрів. Вони мають товсту ніжку жовтуватого або білого кольору, всередині якої — дрібні "шапочки", які нагадують світлі пелюстки.

Келишки смугасті розкривають "пелюстки", фото Саші Газової

У народі ці гриби ще називають "пташині гнізда". Вони ростуть групами, зазвичай їх можна побачити під тополями, в листяних, гірських і хвойних лісах, в парках, біля посадок і галявин. Келишки з'являються у лісах з другої половини серпня до кінця жовтня. Вони мають гладку структуру і м'які плодові тіла.

Келишки смугасті ростуть групами, фото Саші Газової

Однак келишки смугасті вважаються неїстівними грибами. Тому споживати їх категорично не можна, щоб не отруїтися.

