В Україні вручають повістки інвалідам: військові пояснили, чому так відбувається

Громадяни самі можуть не допускати таких ситуацій

Інваліди в Україні можуть отримувати повістки з військкоматів. Це не суперечить законодавству.

Це пояснили у ОК "Південь". Там зазначили, що досить часто можна почути претензію до працівників ТЦК про те, що нібито інвалідам не можна вручати повістки. Однак, це не так. Відбуватися це може з кількох причин.

"Якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть", — повідомили військові.

Вказується, що твипадки регламентуються Постановою міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року, де і вказано, що у разі зміни персональних даних (наприклад, шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо) військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК.

"Тобто якби чоловіки вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б суттєво менше. До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію потрібно подавати й туди", — пояснили в ОК. "Південь".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що категорія українців може законно відмовитися від повістки.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи законно відправляти повістки СМС або поштою. Юрист пояснив, які є нюанси щодо цього питання.