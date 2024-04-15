Холоднокровно зарізав знайомого під час застілля: у Києві вбивця почув вирок

Фігурант уже був судимий

Оболонський районний суд Києва виніс вирок 47-річному чоловіку, який у лютому 2024 року вбив знайомого під час застілля. Суд визнав його винним в умисному вбивстві та крадіжці, й засудив до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва. За словами правоохоронців, під час застілля між господарем та його гостем виник конфлікт, який переріс у бійку.

Розлючений фігурант схопив кухонного ножа й завдав смертельних ударів у живіт та шию власнику помешкання. Потерпілий помер на місці.

Трагедія сталася на проспекті Оболонському. До поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя в одній з квартир.

"Працівники поліції затримали зловмисника відразу після вчинення кримінального правопорушення. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець, який раніше був судимий за скоєння аналогічного злочину. Тоді, за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою міста Києва слідчі повідомили йому про підозру. Крім того, під час досудового розслідування було додатково встановлено, що після вчинення вбивства фігурант викрав мобільний телефон потерпілого", — йдеться у повідомлені.

Слідчі дії

Суд, дослідивши всі матеріали справи, визнав чоловіка винним у скоєнні інкримінованих йому злочинів.

"Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та направили обвинувальний акт до суду. Вироком Оболонського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене особою яка раніше вчинила умисне вбивство та крадіжка. Зловмиснику призначено покарання у вигляді п’ятнадцяти років позбавлення волі", — зазначають у поліції.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який жорстко побив охоронця супермаркету через зауваження. Нападник був у нетверезому стані.