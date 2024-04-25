Вибух на парковці у Миколаєві: загинули військові, поранено рятувальників, усі подробиці

Рятувальники теж отримали поранення через детонацію

Через вибухи на автостоянці у Миколаєві двоє військових загинули та двоє отримали поранення, також постраждали п'ятеро рятувальників. За попередніми даними, інцидент пов'язаний з необережним поводженням з боєприпасами.

Кримінальне провадження розслідують співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляється у Телеграм-каналі ДБР.

"За попередньою інформацією, 24 квітня 2024 року в Миколаєві на автомобільній стоянці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація. Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено", — йдеться у повідомленні.

Вогонь перекинувся на сусідні машини. Рятувальники почали тушити пожежу, коли відбувся другий вибух. П'ятеро співробітників екстреної служби отримали поранення. У ДБР розслідують кримінальне провадження щодо обставин цих вибухів та причин, які й призвели до трагедії.

Нагадаємо, вибух на одній з автостоянок Миколаєва відбувся у середу, 24 квітня, о 19:20. Спочатку повідомлялось про детонування вибухового пристрою. Попередню інформацію про інцидент повідомив міський голова Олександр Сенкевич.

Раніше "Телеграф" писав, що 19 лютого в Одеській області вибухнув автомобіль. Згодом з'ясувалось — у середині машини були керівник громадської організації "Дія" Альберт Кручинін з дружиною Наталією. Їхні соратники оголосили винагороду за інформацію про організаторів.