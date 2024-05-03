Забіг з ножем та хотів пограбувати ресторан: у центрі Львова затримали озброєного чоловіка

Затриманому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна

У четвер, 2 травня, львівські поліцейські оперативно затримали чоловіка, який міг скоїти збройний напад. Невідомий чоловік погрожував ножем і викрав гроші з каси одного із закладів харчування. Його затримали за кількасот метрів від місця злочину.

У коментарі ZAXID.NET пресслужба патрульної поліції зазначила, що затриманий міг викрасти приблизно 5 тис. грн.

"Переглянувши камери спостереження, патрульні, які приїхали на виклик, надали орієнтування іншим екіпажам. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час обстеження території, виявили схожого чоловіка на площі Ринок біля одного із закладів", – розповіли правоохоронці.

Дії затриманого кваліфікують за статтею про розбій, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ). Чоловікові загрожує від восьми до 15 років в'язниці із конфіскацією майна.

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