Забежал с ножом и хотел ограбить ресторан: в центре Львова задержали вооруженного мужчину

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества

В четверг, 2 мая, львовские полицейские оперативно задержали мужчину, который мог совершить вооруженное нападение. Неизвестный мужчина угрожал ножом и похитил деньги из кассы одного из заведений питания. Его задержали в нескольких сотнях метров от места преступления.

В комментарии ZAXID.NET пресс-служба патрульной полиции отметила, что задержанный мог похитить примерно 5 тыс. грн.

"Просмотрев камеры наблюдения, приехавшие на вызов патрульные предоставили ориентировку другим экипажам. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Во время обследования территории, обнаружили похожего мужчину на площади Рынок возле одного из заведений", — рассказали правоохранители.

Действия задержанного квалифицируют по статье о разбое, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УКУ). Мужчине грозит от восьми до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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