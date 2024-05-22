У Миколаєві поменшає автобусів, їх нема кому водити: у чому причина

Транспорт вимушено простоює

З 27 травня на міські маршрути в Миколаєві виходитиме на два комунальні автобуси менше, ніж зазвичай. Причина у нестачі водіїв через мобілізацію.

Про це на брифінгу 21 травня кореспондентам "Суспільного" розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, автобуси простоюватимуть через те, що немає водіїв.

Він зазначив, що вранці 21 травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси. Автобусів могло б бути більше, їх просто нема кому водити.

"У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них немає. Тобто ця цифра — 22, могла б бути більшою", — пояснив Олександр Сєнкевич.

Мер розповів, що норвезьке місто Крістіансанн передав Миколаєву 6 автобусів, які були у використанні, ще 12 були придбані за гроші Данії. Крім того, автобуси місту має поставити й турецька компанія за договором із Європейським інвестиційним банком.

"Жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай, дещо так із пересторогою — на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах. Хоча чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі", — зазначив Сєнкевич.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві активно пропонують роботу із бронюванням від мобілізації. У деяких компаніях продавці-касири можуть розраховувати на бронь. Зарплату обіцяють середню — 16,5-17,5 тисячі на місяць.