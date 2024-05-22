В Николаеве станет меньше автобусов, их некому водить: в чем причина

Транспорт вынужденно простаивает

С 27 мая на городские маршруты в Николаеве будет выходить на два коммунальных автобуса меньше, чем обычно. Причина в нехватке водителей из-за мобилизации.

Об этом на брифинге 21 мая корреспондентам "Суспільного" рассказал мєр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, автобусы будут простаивать из-за того, что нет водителей.

Он отметил, что утром 21 мая на маршруты вышли 39 троллейбусов, 27 трамваев и 22 автобуса. Автобусов могло бы быть больше, их просто некому водить.

"У нас есть еще дополнительные единицы транспорта, но людей на них нет. То есть, эта цифра — 22, могла бы быть больше", — пояснил Александр Сенкевич.

Мэр рассказал, что норвежский город Кристиансанн передал Николаеву 6 бывших в употреблении автобусов, еще 12 были приобретены за деньги Дании. Кроме того, автобусы городу должна поставить и турецкая компания по договору с Европейским инвестиционным банком.

"Женщины-водители охотно идут работать на трамвай, кое-как с опаской — на троллейбусы и не хотят работать на автобусах. Хотя честно говоря, мне непонятно, какое отличие троллейбуса от автобуса? Даже в троллейбусе труднее работать, чем в автобусе, потому что он привязан к контактной сети", — отметил Сенкевич.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве активно предлагают работу с бронированием от мобилизации. В некоторых компаниях продавцы-кассиры могут рассчитывать на бронь. Зарплату обещают среднюю — 16,5-17,5 тысяч в месяц.