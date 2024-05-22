Переплутав GTA та реальність? У Дніпрі чоловік бив у голову перехожих жінок (відео)

Нападника вже затримали

У Дніпрі невідомий чоловік нападав на жінок посеред вулиці та бив їх по голові. Він завдавав ударів такої сили, що постраждалі падали з ніг.

Про це пише Інформатор. Зазначається, що інциденти зафільмували камери відеоспостереження.

За попередніми даними, у вівторок, 21 травня, нападник схопив 32-річну жінку за голову та вдарив її головою об стіну будівлі. На місце інциденту прибула карета швидкої допомоги та поліція. Зазначається, що потерпілу доставили до лікарні.

З відео стає зрозуміло, що постраждало щонайменше три жінки. Зокрема, біля театру опери та балету нападник двічі вдарив 35-річну жінку по голові, від чого та впала.

Театр опери та балету на мапі

Журналісти зазначають, що правоохоронці вже затримали порушника.

Додамо, що вчинок невідомого дуже схожий на дії героя популярної компʼютерної гри Grand Theft Auto (GTA), де є можливість бити перехожих.

Нагадаємо, що в Оболонському районі Києва жителі багатоповерхового будинку стали свідками кричущого інциденту — їхній сусід викинув на вулицю близько 30 котів, які тривалий час жили в його квартирі і безконтрольно розмножувалися. Як виявилося, чоловік постійно виявляє агресію щодо оточуючих та прикривається наявністю "білого квитка". Варто зазначити, що місцеві справді бояться свого сусіда та вважають його психічно неврівноваженим.

Раніше "Телеграф" писав, що у суботу, 18 травня, на Дніпропетровщині, у місті Синельникове, чоловік напав на працівника ТЦК, коли той виконував службові обовʼязки. Чоловік поранив сержанта ножем.