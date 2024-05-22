Перепутал GTA и реальность? В Днепре мужчина бил в голову прохожих женщин (видео)

Нападавшего уже задержали

В Днепре неизвестный мужчина нападал на женщин посреди улицы и бил их по голове. Он наносил удары такой силы, что пострадавшие падали с ног.

Об этом пишет Информатор. Отмечается, что инциденты сняли камеры видеонаблюдения.

По предварительным данным, во вторник, 21 мая, нападающий схватил 32-летнюю женщину за голову и ударил ее головой о стену здания. На место инцидента прибыли карета скорой помощи и полиция. Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу.

Из видео становится понятно, что пострадали не менее трех женщин. В частности, возле театра оперы и балета нападающий дважды ударил 35-летнюю женщину по голове, от чего она упала.

Театр оперы и балета на карте

Журналисты отмечают, что правоохранители уже задержали нарушителя.

Добавим, что поступок неизвестного очень похож на действия героя популярной компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA), где есть возможность избивать прохожих.

Напомним, что в Оболонском районе Киева жители многоэтажного дома стали свидетелями вопиющего инцидента — их сосед выбросил на улицу около 30 кошек, которые долгое время жили в его квартире и бесконтрольно размножались. Как оказалось, мужчина постоянно проявляет агрессию по отношению к окружающим и прикрывается наличием "белого билета". Стоит отметить, что местные боятся своего соседа и считают его психически неуравновешенным.

Ранее "Телеграф" писал, что в субботу, 18 мая, на Днепропетровщине, в городе Синельниково, мужчина напал на работника ТЦК, когда тот исполнял служебные обязанности. Мужчина ранил сержанта ножом.