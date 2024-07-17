На Закарпатті затримали "смотрящего" ― ЗМІ

Кримінальний авторитет попався на вимаганні

Поліція спільно зі співробітниками Служби безпеки України (СБУ) на Закарпатті затримали "смотрящего" за Свалявою. Йдеться про кримінального авторитета Володимира Анталовці 1964 року народження.

Його затримали за підозрою у вимаганні. Про це повідомляє видання "Закарпаття 24" з посиланням на власні джерела.

Наразі проводяться слідчі дії. Офіційної інформації стосовно затримання Володимира Анталовці немає.

Фото "Закарпаття 24"

Фото "Закарпаття 24"

Фото "Закарпаття 24"

Про "смотрящего" за Свалявою вдалось дізнатись декілька цікавих фактів. Він має прізвисько "Худой".

Вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів. У грудні 2010 року його затримали за підозрою у замаху на життя судді Ужгородського міського районного суду Олега Ціцака. Цікаво, що затримали Анталовці під час "стрілки" з іншими кримінальними авторитетами.

"Худой" виконував роль посередника між замовником та виконавцем. Останній згодом повішався в ізоляторі після того, як розповів правоохоронним органам, що замовив вбивство судді мер Ужгорода Ратушняк.

Раніше "Телеграф" повідомляв про затримання кримінального авторитета Журавля. Він плював у поліцейських та погрожував їм пістолетом. У нього великий "послужний список", бо він неоднократно потрапляв у поле зору поліції та декілька разів відбував покарання у в’язниці за тяжкі злочини.