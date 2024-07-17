В Закарпатье задержали "смотрящего" ― СМИ

Уголовный авторитет попался на вымогательстве

Полиция совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатье задержали "смотрящего" за Свалявой. Речь идет о криминальном авторитете Владимире Анталовцы 1964 года рождения.

Его задержали по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает издание "Закарпатье 24" со ссылкой на собственные источники.

Проводятся следственные действия. Официальной информации о задержании Владимира Анталовцы нет.

Фото "Закарпатье 24"

Фото "Закарпатье 24"

Фото "Закарпатье 24"

О "смотрящем" за Свалявой удалось узнать несколько интересных фактов. У него прозвище "Худой".

Уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. В декабре 2010 года он был задержан по подозрению в покушении на жизнь судьи Ужгородского городского районного суда Олега Цицака. Интересно, что Анталовцы задержали во время "стрелки" с другими криминальными авторитетами.

"Худой" исполнял роль посредника между заказчиком и исполнителем. Последний со временем повесился в изоляторе после того, как рассказал правоохранительным органам, что заказал убийство судьи мэр Ужгорода Ратушняк.

Ранее "Телеграф" сообщал о задержании криминального авторитета Журавля. Он плевал в полицейских и угрожал им пистолетом. У него большой "послужной список", потому что он неоднократно попадал в поле зрения полиции и несколько раз отбывал наказание в тюрьме за тяжкие преступления.