В Закарпатье задержали "смотрящего" ― СМИ
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Уголовный авторитет попался на вымогательстве
Полиция совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатье задержали "смотрящего" за Свалявой. Речь идет о криминальном авторитете Владимире Анталовцы 1964 года рождения.
Его задержали по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает издание "Закарпатье 24" со ссылкой на собственные источники.
Проводятся следственные действия. Официальной информации о задержании Владимира Анталовцы нет.
О "смотрящем" за Свалявой удалось узнать несколько интересных фактов. У него прозвище "Худой".
Уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. В декабре 2010 года он был задержан по подозрению в покушении на жизнь судьи Ужгородского городского районного суда Олега Цицака. Интересно, что Анталовцы задержали во время "стрелки" с другими криминальными авторитетами.
"Худой" исполнял роль посредника между заказчиком и исполнителем. Последний со временем повесился в изоляторе после того, как рассказал правоохранительным органам, что заказал убийство судьи мэр Ужгорода Ратушняк.
Ранее "Телеграф" сообщал о задержании криминального авторитета Журавля. Он плевал в полицейских и угрожал им пистолетом. У него большой "послужной список", потому что он неоднократно попадал в поле зрения полиции и несколько раз отбывал наказание в тюрьме за тяжкие преступления.