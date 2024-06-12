У Львівській області стався замах на кримінального авторитета "Джоніка": що про нього відомо

"Джонік" зареєстрований як ФОП та сплачує податки

У Львові 12 червня вдень розстріляли авто, в якому їхав місцевий кримінальний авторитет Джонні Балог. За національністю він грузин, але має українське громадянство.

"Телеграф" спробував розшукати всю інформацію, яка відома про кримінальний авторитет на прізвисько "Джонік". Зазначимо, що даних про нього у відкритому доступі небагато, а фото взагалі немає.

"Джонік" отримав паспорт України та громадянство у 2022 році. У системі YouControl Джонні Балог зареєстрований як фізична особа-підприємець (ФОП). Основний вид діяльності — здача в оренду нерухомого майна, а додаткові — продаж м’яса. Також у відкритому доступі є адреса реєстрації та номер телефону. Він зареєструвався як платник податків II групи зі ставкою 20% 16 лютого 2022 року.

На додаток до цього Джонні Балог є співзасновником ГО "Розвиток громадянського суспільства". За даними порталів YouControl та Opendatabot, громадська організація зареєстрована у Львові. Нею керує Олег Павленко, який також і засновником разом із "Джоніком". Чим саме займається організація невідомо.

Нагадаємо, що замах на "Джоніка" стався у селищі Сокільники Львівського району Львівської області. Невідомий відкрив стрілянину по автомобілю BMW X6, в якому і їхав кримінальний авторитет. Чоловік вижив, але його госпіталізували у тяжкому стані. Поліція вже оголосила план перехоплення та шукає нападника. Причини замаху наразі невідомі, ймовірно, це може бути пов’язане із кримінальними справами Джонні Балога.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі зник кримінальний авторитет. Його випустили із СІЗО під заставу і більше на судові засідання він не був.