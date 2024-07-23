Дим видно за кілометри: у Миколаєві спалахнула масштабна пожежа, чому її не можуть ліквідувати (фото, відео)

Вогнеборці намагаються приборкати вогонь

У вівторок, 23 липня, у Миколаєві розпочалася масштабна пожежа. У мікрорайоні Кульбакіне на відкритій території загорілася трава та чагарники.

За даними місцевих ЗМІ та Telegram-каналів, пожежа виникла близько 18:00. Через сильну пожежу в деяких районах міста відчувається запах гару. Містянам радять закривати вікна.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, на місці працюють вогнеборці міських підрозділів. За даними рятувальників, орієнтовна площа пожежі становить 30 га.

У ДСНС наголосили, що процес гасіння дуже ускладнений через відсутність під'їзду техніки до осередків горіння та високу рослинність. Також роботу вогнеборців ускладнює те, що територія є потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами і є загроза детонації.

Водночас у ДСНС запевнили, що ситуація контрольована, загрози житловому сектору немає. За допомогою БПЛА ведеться моніторинг ситуації з повітря.

Наразі невідомо, що спричинило пожежу. Місцева влада поки не коментувала ситуацію.

Варто зазначити, що пожежу видно з багатьох районів міста. У місцевих пабліках з'явилися численні фото та відео, на яких можна побачити, що дим від пожежі здіймається на десятки метрів.

Неподалік від місця пожежі розташований військовий аеродром Кульбакине. Там навесні 2022 року відбувались інтенсивні бойові дії.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що місто живе без питної води вже протягом двох років. Постійні відключення світла створюють ще більше проблем, оскільки воду громадянам роздають через спеціальні точки й без електроенергії вони не можуть її отримати.