У мороз додаткову енергію споживають також обігрівачі скла та керма

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Підігрів одного сидіння разом із зовнішніми дзеркалами за середнього навантаження до 140 Вт може збільшити витрату пального приблизно на 0,14 л/100 км. Це умовний розрахунок: у ньому припускають, що кожні 100 Вт споживаної під час руху електроенергії додають 0,1 л/100 км.

Про те, як електричні обігрівачі впливають на витрату бензину чи дизеля, розповідає "auto-swiat". У автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння більший попит на електроенергію підвищує опір генератора. Щоб подолати додаткове навантаження, двигун спалює більше пального.

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Підігрів сидіння споживає до 100 Вт, а зовнішніх дзеркал – 40 Вт. Разом виходить до 140 Вт, або 140 ÷ 100 × 0,1 = 0,14 л/100 км. За тією самою оцінкою, підігрів керма потужністю 50 Вт додає близько 0,05 л/100 км. Обігрів заднього скла потужністю 300–500 Вт – 0,3–0,5 л, а лобового скла потужністю 700–1000 Вт – 0,7–1 л.

Додаткове навантаження на генератор змушує двигун спалювати більше пального Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ці цифри стосуються роботи обігрівачів із зазначеним середнім навантаженням протягом поїздки. Якщо кілька пристроїв постійно споживають разом 1000 Вт, витрата зросте приблизно на літр на 100 км – тобто на 5 л за 500 км.

Підігрів заднього скла споживає приблизно 300–500 Вт Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Щоб заощадити, вимикайте підігрів порожнього пасажирського сидіння й обігрів скла, коли в них уже немає потреби. У багатьох автомобілях обігрівачі скла обладнані таймерами. А надто висока температура в салоні під час коротких зимових поїздок збільшує витрату пального через роботу додаткових електричних нагрівачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку кнопку в автомобілі натиснути, щоб швидко позбутися запотівання скла.