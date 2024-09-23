Знайшли цілий диван грошей: "бізнес" з переправлення ухилянтів розкрили у Тернополі (фото, відео)

"Підприємці" змогли отримати понад 3 мільйони гривень

У Тернополі місцеві жителі організували масштабну схему щодо переправлення ухилянтів за кордон. Вартість їхніх "послуг" оцінювалася від 8 до 10 тисяч доларів за одну особу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ. Зазначається, що "бізнес" налагодили двоє 24-річних тернополян, а потім залучили до нього ще п’ятьох людей.

"Кожен з них мав свій напрямок роботи – одні підшуковували ласих незаконно виїхати за кордон, інші забезпечували супровід до прикордоння, треті – допомагали потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску. Така схема дозволила махінаторам заробити понад 3 мільйона гривень", — йдеться у повідомленні.

Щоб розкрити схему, правоохоронцям довелося провести 51 обшук у Тернопільській, Львівській, Чернівецькій та Одеській областях. На місцях вони вилучили 93 тисячі доларів, 7,5 тисячі євро та 147 тисяч гривень. Крім того, було конфісковано чотири автомобілі преміумкласу, мобільні телефони, банківські картки та різні документи.

Ділкам оголосили про підозру за ч.3 статті 332 (незаконне переправлення людей через кордон). За цією статтею їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років із конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше, у Закарпатській області співробітники СБУ затримали депутата, який причетний до організації нелегального переправляння чоловіків призовного віку за кордон.