Нашли целый диван денег: "бизнес" по переправке уклонистов раскрыли в Тернополе (фото, видео)

"Предприниматели" смогли получить более 3 миллионов гривен

В Тернополе местные жители организовали масштабную схему по переправке уклонистов за границу. Стоимость их "услуг" оценивалась от 8 до 10 тысяч долларов за одного человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ. Отмечается, что "бизнес" наладили двое 24-летних жителей Тернополя, а затем привлекли к нему еще пятерых человек.

"Каждый из них имел свое направление работы – одни подыскивали желающих незаконно выехать за границу, другие обеспечивали сопровождение к приграничью, третьи – помогали попасть на территорию Молдовы вне пунктов пропуска. Такая схема позволила махинаторам заработать более 3 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Чтобы раскрыть схему, правоохранителям пришлось провести 51 обыск в Тернопольской, Львовской, Черновицкой и Одесской областях. На местах они изъяли 93 тысячи долларов, 7,5 тысячи евро и 147 тысяч гривен. Кроме того, были конфискованы четыре автомобиля премиум-класса, мобильные телефоны, банковские карты и разные документы.

Дельцам объявили о подозрении по ч.3 статьи 332 (незаконная переправка людей через границу). По этой статье им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области сотрудники СБУ задержали депутата, который причастен к организации нелегальной переправки мужчин призывного возраста за границу.