Львівська чиновниця виписала дочці 140 тисяч гривень премії: як її покарали

Жінка також хоче через суд повернутися на попередню посаду

У Львові міську чиновницю змусили повернути премію 142 тисячі гривень, яку вона виписала своїй дочці. Йдеться про колишню директора дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Львівської міської тергромади Олену Горпинюк.

Як повідомляє Zaxid.net, протягом 2020-22 років Горпинюк виписувала своїй дочці, яка працює педагогом-організатором в одному з освітніх закладів, премії. При цьому вона не вказувала в документації іформацію щодо конфлікту інтересів.

Загалом у такий спосіб вона виписала своїй дочці 142 тисячі гривень бюджетних коштів. Суд у вересні 2023 року призначив їй 5100 гривень штрафу.

Львівська міськрада після цього звернулася до суду, щоб повернути всю суму премій. 23 квітня Галицький райсуд задовольнив вимогу та визнав накази Горпинюк про преміювання незаконними.

Чиновниця своєю чергою не захотіла здаватися та оскаржила рішення у суді. Вона заявила, що сума не враховує сплачених податків, а також, що частина цієї суми є зарплатою її дочки. 24 вересня поточного року на засіданні Галицького суду рішення залишили чинним, проте його все ще можуть оскаржити в касаційному суді.

При цьому Горпинюк також позивається щодо її звільнення з посади директора дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району. У серпні суд відновив її на посаді, проте міська рада оскаржуватиме це рішення.

Як повідомлялося раніше, у Києві на отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч гривень було затримано топменеджера "Енергоатому" Олександра Скопіча. Співробітники СБУ зустріли його біля офісу компанії.