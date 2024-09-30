Львовская чиновница выписала дочери 140 тысяч гривен премии: как ее наказали

Женщина также хочет через суд вернуться на предыдущую должность

Во Львове городскую чиновницу заставили вернуть премию в 142 тысячи гривен, которую она выписала своей дочери. Речь идет о бывшей директоре детско-юношеских и молодежных клубов Галицкого района Львовской городской теробщины Елене Горпинюк.

Как сообщает Zaxid.net, в течение 2020-22 годов Горпинюк выписывала своей дочери, которая работает в педагогом-организатором в одном из образовательных заведений, премии. При этом она не указывала в документации о наличии конфликта интересов.

Всего таким образом она выписала своей дочери 142 тысячи гривен бюджетных средств. Суд в сентябре 2023 года назначил ей 5100 гривен штрафа.

Львовский горсовет после этого обратился к суду, чтобы вернуть и всю сумму премий. 23 апреля Галицкий райсуд удовлетворил требование и признал приказы Горпинюк о премировании незаконными.

Чиновница в свою очередь не захотела сдаваться и оспорила решение в суде. Она заявила, что сумма не учитывает уплаченных налогов, а также, что часть из этой суммы является зарплатой ее дочери. 24 сентября текущего года на заседании Галицкого суда решение оставили в силе, однако его все еще могут оспорить в кассационном суде.

При этом Горпинюк также судится по поводу ее увольнения с должности директора детско-юношеских и молодежных клубов Галицкого района. В августе суд возобновил ее на должности, однако городской совет будет оспаривать это решение.

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