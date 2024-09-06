Підозрюваний у корупційній схемі ексзаступник міністра енергетики "збагатився" на десятки мільйонів: розслідування Bihus.Info (відео)

НАБУ продовжує розслідування цієї справи

Сім'я колишнього заступника та позаштатного радника міністра енергетики Максима Немчинова, якого обвинувачують в організації корупційної схеми, за час війни обросла мільйонними статками. Зокрема, він купив будинок преміумкласу за 35 млн гривень в одному з найдорожчих котеджних містечок GoodLife Park у Лебедівці Вишгородського району Київської області.

Про це йдеться у матеріалі проєкту BIHUS Info. Зазначається, що попри підозру, Немчинов не пішов з міністерства і не втратив свого впливу.

За даними журналістів, кар'єра Немчинова тісно пов'язана з енергетикою. Ще наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років він працював у компаніях, які займалися гуртовою торгівлею паливом у Луганській області.

А вже після того, як президентом України став Віктор Янукович Немчинов переїхав до Києва і став юридичним консультантом у державному підприємстві "Вугілля-Україна". Згодом він почав працювати в Управлінні реструктуризації тодішнього Міністерства вугільної промисловості. А потім став головним спеціалістом у Департаменті вугільної промисловості міністерства.

У 2020 році Немчинова призначили заступником міністра енергетики. Цю посаду він залишив у грудні 2021 року, але з міністерства не пішов. Він став радником Германа Галущенка. Як зазначають журналісти, його повноваження виходили за рамки простого радника.

Минулого місяця Немчинов отримав підозру в організації схеми, яка завдала мільйонних збитків державі. Крцм того, НАБУ і САП оголосили підозру колишньому депутату від Партії регіонів та власнику компанії "Інтербіс" Володимиру Вечерці, а також колишньому керівнику державного підприємства "Укрвугілля" Михайлу Волошину.

За даними журналістів, на початку повномасштабного вторгнення Росії Кабінет міністрів обмежив ринок вугілля, щоб забезпечити паливом державні теплові станції. Також ДП "Укрвугілля" зобов'язали відправляти паливо в першу чергу на "Цкнтренерго". Однак детективи НАБУ з'ясували, що компанія "Укрвугілля", не закривши потреб "Центренерго", забезпечило постачання вугілля приватній компанії "Інтербіс", яка мала борг за попередню операцію.

За даними слідства, Немчинов і Вечерко переконали Волошина продати "Інтербісу" 24 тисячі тонн вугілля. Після чого компанія колишнього нардепа реалізувала вугілля на 20 млн гривень дорожче. Слідство вважає, що в результаті цієї оборудки державні ТЕС не отримали понад 12 тисяч тонн вугілля.

Перші обшуки у фігурантів справи було проведено ще 2023 року. 4 вересня Вищий антикорупційний суд відмовився обрати Немчинову запобіжний захід у вигляді застави. Своєю чергою Немчинов стверджує, що злочину, як і самої події, не було.

У матеріалі також зазначається, що у квітні 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оголосила конкурс на посади двох нових членів. На цей конкурс подався і Немчинов, і навіть потрапив у лідери, однак він отримав підозру.

Журналісти також підкреслюють, що у той період, коли реалізовувалася схема купівлею-продажем вугілля приватній компанії, сім'я Немчинова здійснила декілька коштовних покупок. Зокрема, Немчинов і його дружина Ольга купили собі нові автомобілі. Також у 2023 році в банку і готівкою у Немчинових було зареєстровано понад 300 тисяч доларів. Крім того, Ольга Немчинова позичила 100 тисяч доларів збитковій компанії. Також вони купили будинок за 35 млн доларів у Лебедівці.

Як зазначається у матеріалі, грошей на цей будинок у декларації Немчинових не було. Але, згідно з декларацією, Ольга Немчинова позичила 20 млн гривень у колишнього голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча, який, за даними журналістів, також купив собі будинок по сусідству.

Немчинов підтвердив свою дружбу з Кулічем і сказав, що йому неприємні звернення журналістів. Водночас він відмовився говорити, навіщо його сім'я позичила грошей у Куліча.

Нагадаємо, СБУ та НАБУ затримали заступника міністра енергетики Олександра Хейла на хабарі у пів мільйона доларів. Міністр сприяв затриманню свого підлеглого.