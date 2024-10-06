Важить майже як немовля: у Карпатах знайшли гриб-гігант, як він виглядає (відео)

Такі рідкісні знахідки трапляються не вперше

В Україні зараз у розпалі грибний сезон. Нещодавно в Карпатах знайшли велетенський гриб.

У мережі з'явилося відео, на якому зображено гриб-гігант. Автор ролика стверджує, що рідкісна знахідка була зроблена в районі долини та однойменного гірськолижного курорту Драгобрат у Закарпатській області.

Як зазначається, гриб був вагою близько 3 кілограмів. Також на відео показали шапку знайденого велетня у розрізі.

Драгобрат на мапі

Варто зазначити, що у Карпатах не вперше знаходять такі великі гриби. Так, у 2022 році ув Ворохтянському природоохоронному науково-дослідному відділенні також знайшли гриб вагою 3 кілограми.

Також гриби-велетні зустрічаються не тільки у горах. Минулого року у Волинській області жінка знайшла гриб вагою 12 кг.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи треба мити гриби перед приготуванням. Також ми ділись особливо вдалим рецептом їх консервації.

Нагадаємо, перші ознаки наближення зими вже з'явилися в Українських Карпатах. На найвищій вершині України — горі Говерла — днями випав перший сніг. Вересень 2024 року виявився рекордно теплим в Україні за весь період метеорологічних спостережень, за винятком західних областей.