Забудете про звук повітряної тривоги: українцям пропонують житло за 250 гривень на добу у самому серці Карпат (фото)
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У Яремчі можна насолодитися мальовничою природою та смачною кухнею
В українських Карпатах є багато дивовижних місць, куди можна вирушити на відпочинок цієї осені. У Лумшорах, неподалік Ужгорода, можна насолодитися купанням у лікувальних чанах, а в Яремчі, розташованому в мальовничій Івано-Франківській області, – прогулятися серед величних гір та водоспадів.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки в середньому може обійтися відпочинок у Яремчі і які умови пропонують гостям. Також ми розповімо, що можна подивитися у цьому мальовничому містечку.
Що подивитися в Яремчі — головні пам’ятки
Невелике містечко Яремче — серце туристичних Карпат, тут можна насолодитися тишею, гарною природою і на деякий час забути про звуки повітряної сирени. Щороку сюди приїжджають українці з різних куточків, щоб "перезавантажитися" та насолодитися гуцульським колоритом.
У Яремчі можна побачити красу порогів "Пробій", які місцеві називають водоспадом. Він є візитною карткою міста. Для туристів там обладнали спеціальний міст, з висоти якого можна подивитися всю красу і зробити фотографії на згадку.
Також туристам слід відвідати гору Маковиця, на задньому схилі якої протікає річка Прут та знаходяться "Готичні складки" або "Скеля слон". За словами вчених, ця гора виникла близько 60-75 млн років тому.
Ще одним гарним місцем карпатського містечка є православний чоловічий монастир Манявський скит, який називають ще Українським Афоном. Це місце щороку прибуває відвідати тисячі паломників.
Відпочинок в Яремчі у 2024 році — скільки коштуватиме проживання
На сайті OLX можна знайти оголошення, де гостям пропонують орендувати кімнати всього за 250-300 гривень за добу або цілий поверх. Власники обіцяють гостинно зустріти туристів і за бажанням та (за додаткову плату) надати харчування. У будинку є всі зручності, а з вікна відкривається гарний краєвид на гору Маковиця та "скелю Слон".
Можна орендувати апартаменти, номер у готелі або садибі. За інформацією Booking, ціни за добу стартують від 600 гривень. Можна вибрати номер на будь-який смак та гаманець, все залежить від уподобань гостя.
Раніше "Телеграф" розповідав про дивовижний замок Паланок у Мукачеві. Місце захоплює своєю історією, архітектурним ансамблем та видом на місто.