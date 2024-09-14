Рус

Забудете про звук повітряної тривоги: українцям пропонують житло за 250 гривень на добу у самому серці Карпат (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Відпочинок в Яремчі в 2024 році — скільки коштує проживання Новина оновлена 14 вересня 2024, 16:23
Відпочинок в Яремчі в 2024 році — скільки коштує проживання. Фото Колаж "Телеграфа"

У Яремчі можна насолодитися мальовничою природою та смачною кухнею

В українських Карпатах є багато дивовижних місць, куди можна вирушити на відпочинок цієї осені. У Лумшорах, неподалік Ужгорода, можна насолодитися купанням у лікувальних чанах, а в Яремчі, розташованому в мальовничій Івано-Франківській області, – прогулятися серед величних гір та водоспадів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки в середньому може обійтися відпочинок у Яремчі і які умови пропонують гостям. Також ми розповімо, що можна подивитися у цьому мальовничому містечку.

Що подивитися в Яремчі головні пам’ятки

Невелике містечко Яремче серце туристичних Карпат, тут можна насолодитися тишею, гарною природою і на деякий час забути про звуки повітряної сирени. Щороку сюди приїжджають українці з різних куточків, щоб "перезавантажитися" та насолодитися гуцульським колоритом.

У Яремчі можна побачити красу порогів "Пробій", які місцеві називають водоспадом. Він є візитною карткою міста. Для туристів там обладнали спеціальний міст, з висоти якого можна подивитися всю красу і зробити фотографії на згадку.

Що подивитися в Яремчі
Водоспад "Пробій у Яремчі

Також туристам слід відвідати гору Маковиця, на задньому схилі якої протікає річка Прут та знаходяться "Готичні складки" або "Скеля слон". За словами вчених, ця гора виникла близько 60-75 млн років тому.

Відпочинок у Яремчі у 2024 році
Гора Маковиця, Яремче, Фото: Олег Антошків

Ще одним гарним місцем карпатського містечка є православний чоловічий монастир Манявський скит, який називають ще Українським Афоном. Це місце щороку прибуває відвідати тисячі паломників.

Відпочинок в Яремчі у 2024 році — скільки коштуватиме проживання

На сайті OLX можна знайти оголошення, де гостям пропонують орендувати кімнати всього за 250-300 гривень за добу або цілий поверх. Власники обіцяють гостинно зустріти туристів і за бажанням та (за додаткову плату) надати харчування. У будинку є всі зручності, а з вікна відкривається гарний краєвид на гору Маковиця та "скелю Слон".

Де відпочити у Карпатах у 2024 році
Відпочинок в Яремчі — ціни в 2024 році
Карпати
Відпочинок у Карпатах — ціни на проживання у 2024 році
Яремче
Оренда житла в Яремчі в 2024 році

Можна орендувати апартаменти, номер у готелі або садибі. За інформацією Booking, ціни за добу стартують від 600 гривень. Можна вибрати номер на будь-який смак та гаманець, все залежить від уподобань гостя.

Відпочинок в Яремчі — скільки коштуватиме житло
Оренда готелю в Яремчі

Раніше "Телеграф" розповідав про дивовижний замок Паланок у Мукачеві. Місце захоплює своєю історією, архітектурним ансамблем та видом на місто.

Теги:
#Відпочинок #Яремче