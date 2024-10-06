Весит почти как младенец: в Карпатах нашли гриб-гигант, как он выглядит (видео)

Такие редкие находки встречаются не впервые

В Украине сейчас в разгар грибной сезон. Недавно в Карпатах нашли гигантский гриб.

В сети появилось видео, на котором изображен гриб-гигант. Автор ролика утверждает, что редкая находка была сделана в районе долины и одноименного горнолыжного курорта Драгобрат в Закарпатской области.

Как отмечается, гриб был весом около 3 килограммов. Также на видео показали шапку найденного великана в разрезе.

Драгобрат на карте

Стоит отметить, что в Карпатах не первый раз находят такие крупные грибы. Так, в 2022 году в Ворохтянском природоохранном научно-исследовательском отделении также нашли гриб весом 3 килограмма.

Также грибы-великаны встречаются не только в горах. В прошлом году в Волынской области женщина нашла гриб весом 12 кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли мыть грибы перед приготовлением. Также мы делись особенно удачным рецептом их консервации.

Напомним, первые признаки приближающейся зимы уже появились в Украинских Карпатах. На самой высокой вершине Украины — горе Говерла — на днях выпал первый снег. Сентябрь 2024 оказался рекордно теплым в Украине за весь период метеорологических наблюдений, за исключением западных областей.