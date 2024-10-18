Природна аномалія: в одному з міст України в жовтні зацвів бузок (фото)

Природна аномалія здивувала мешканців міста

Незвичайне природне явище спостерігають мешканці Запоріжжя: бузок розквітнув у жовтні. Це відбувається в мікрорайоні Південний, що розташований у Комунарському районі міста.

Квітучий бузок можна побачити на Пісках — території, прилеглій до житлового масиву. Таке пізнє цвітіння викликало неабиякий інтерес у мешканців міста. Відповідні фото ширяться соцмережами.

Природні особливості мікрорайону Піски або Південний

Мікрорайон Південний межує з лісопарком, який огинає Гребний канал. Поруч збереглася невелика ділянка заплавного лісу. Більшу частину незаболоченої території займають насадження тополі чорної, дуба звичайного, в'яза та шовковиці чорної. Тут також ростуть верба ламка, клен ясенелистий та в'яз гладкий.

Повторне квітування бузку в жовтні може бути пов'язане зі зміною кліматичних умов. Подібні явища спостерігаються і в інших регіонах України. Науковці пояснюють це порушенням процесу вегетації рослин через нетипові погодні умови. Рослини можуть сприймати теплу осінь як новий цикл і починати цвісти.

Де розташований мікрорайон Південний у Запоріжжі

Раніше "Телеграф" також розповідав, що в одному з міст України в жовтні зацвіли каштани. Мешканці міста зробили кілька фото природної аномалії.