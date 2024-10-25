Море "зжирає" окуповану росіянами Кирилівку, що відбувається (відео)

Вода поступово підбирається до закинутих баз відпочинку

У мережі показали як нині виглядає окупована росіянами Кирилівка. Влітку тут були занедбані пляжі і обмаль людей, а восени ці пляжі взагалі опинилися під загрозою зникнення.

Відео опублікували у мережі Tiktok. На кадрах видно, що вода буквально "з’їдає" берегову лінію.

"Ось цей навіс, ми літом там сиділи, було ще метрів десять до моря. Пісок був майже до рівня лавочок. Зараз вони стоять вже у воді. Ставлять ось такі бетонні доти, щоб хоч якось зберегти пляж, бази… Скоро вже і будинки будуть у воді стояти", — розповідає автор відео.

На кадрах, як згідно з написом зняті 24 жовтня, добре видно, що море поступово "з’їдає" берегову лінію і поступово підбирається до закинутих баз відпочинку та житлових будинків місцевих мешканців.

На іншому відео автор показав пляж, популярної до початку повномасштабного вторгнення РФ, бази відпочинку "Водний світ". Як зазначає автор відео, за останні кілька років територія нині закинутого пляжу поступово зменшилася метрів на 15.

На кадрах також видно добре відоме всім, хто відпочивав у Кирилівці, оглядове колесо. Воно також у не найкращому стані.

"Його б теж пофарбувати. У Кирилівці солоне повітря, воно метал зжирає. Тут кожен рік треба фарбувати метал", — розповідає автор відео.

Окупаційна влада не робить нічого, щоб зарадити руйнуванню пляжів та інфраструктури. У коментарях люди пишуть, що коли Кирилівка перебувала під контролем України, місцева адміністрація готувалася до зими заздалегідь: по всій береговій лінії робили спеціальні відвали і море не виходило за визначені межі. Крім того, до зими готувалися і турбази. Нині ж у Кирилівці справжня пустка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни перетворюють Маріуполь на пустелю. Окупаційна влада замість того, щоб відновити розтрощені ними ж будинки просто позносила їх. При цьому жителі міста не отримали нічого: ні компенсації, ні нових багатоповерхівок.