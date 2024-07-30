Скандал зі зникненням львівського студента: у Тисі знайшли тіло з його документами

У адвоката виникли питання до українських прикордонників

У річці Тиса з боку Угорщини було виявлено тіло хлопця, у кишені якого знайшли студентський квиток, виданий на ім’я Олександра Гашевського. Студент Львівського національного університету з таким же ім'ям зник ще 14 липня дорогою з Карпат до Львова.

Про це повідомив адвокат сім’ї зниклого хлопця Олег Веремієнко. За його словами, в Мукачівському прикордонному загоні йому повідомили що півтора тижня тому вони отримали по Вайберу від угорських силовиків повідомлення про те, що у річці Тиса було виявлено тіло молодої людини зі студентським квитком у кишені на ім’я Гашевський Олександр Миколайович.

Веремієнко зазначив, що, за інформацією угорських правоохоронців, особу знайденого неможливо точно ідентифікувати через те, що тіло досить довго перебувало у воді. Проте у кишені загиблого також були знайдені дві банківські карти на ім'я Гашевського.

За словами адвоката, українські прикордонники стверджують, що відразу проінформували ректора ЛНУ про те, що було знайдено тіло студента університету. Веремієнко повідомив, що вони також нібито попросили ректора зв'язатися з родиною хлопця, але ЛНУ нібито не зробив цього.

"Я особисто доволі скептично ставлюся до цієї інформації. Якби така інформація дійсно надходила до університету, він що б не зв'язався з батьками. Я в це ніколи не повірю", — підкреслив він.

Крім того, адвокат повідомив, що прикордонники відмовились надати йому номер телефону у Вайбері, з якого вони отримали інформацію про виявлення тіла. За його словами, там це аргументували тим, що ця інформація нібито є секретною.

Варто зазначити, що речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники інших країн офіційно нічого не повідомляли українським прикордонникам про виявлення тіла згаданого студента, пише "Українська правда". Водночас він не виключив, що подібне могло статися.

"Суміжні сторони офіційно не інформували українських прикордонників про виявлення тіла громадянина України, яке б належало даній особі. Однак не можемо виключати того, що подібне могло статися, зважаючи, що тіла людей, зокрема які намагаються незаконно перетнути кордон, виявляли як військовослужбовці ДПСУ, так і на суміжній території прикордонники тих країн. Будь-які закиди щодо неправомірних дій щодо осіб, яких ми затримуємо під час спроб незаконного перетину кордону, не відповідають дійсності", — підкреслив Демченко.

Нагадаємо, студент Львівського національного університету Олександр Гашевський зник 14 липня дорогою з Карпат до Львова. Понад два тижні він не виходив на зв'язок. За зверненням батька поліція почала розшук хлопця. Водночас адвокат Олег Веремієнко припускає, що юнака могли побити працівники ТЦК.

Батьки Олександра розповіли, що він декілька днів відпочивав у горах, а потім додому повертався автобусом, проте в дорозі зник. Адвокат додає, що це сталось на блокпосту між Верховиною і Ворохтою. Там ніби працівники ТЦК витягли з автобуса декількох чоловіків й Олександра. Молодика сильно побили, посадили в інший автобус й поїхали в сторону Верховини. Саме тоді його начебто востаннє бачили живим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 липня у селі Рокосово Хустського району на березі річки Тиса знову виявили небіжчика. За попередніми даними, потопельником виявився 81-річний дідусь.