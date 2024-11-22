Загинув від ракетного удару: на Одещині поховали 36-річного капітана поліції (фото)

36-річний правоохоронець служив у поліції Одещини десять років

На Одещині попрощалися зі слідчим поліції Вадимом Зезюліним, який загинув від ракетного удару Росії. Поліцейський отримав смертельні поранення під час обстрілу центру Одеси 18 листопада.

Капітан поліції два дні перебував у лікарні, але 20 листопада його серце зупинилося. Про це повідомляється на офіційній сторінці МВС України у Facebook.

36-річний правоохоронець служив у поліції Одещини десять років. Вадим Зезюлін почав працювати в органах внутрішніх справ у 2014 році. Весь цей час він присвятив роботі у слідчих підрозділах.

Фатальне поранення капітан поліції отримав під час чергового обстрілу міста. Лікарі боролися за його життя, але врятувати правоохоронця не вдалося.

Вадима Зезюліна поховали з усіма почестями. Колеги та керівництво МВС України висловили співчуття рідним та близьким поліцейського.

Нагадаємо, у понеділок, 18 листопада, росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок атаки загинуло 10 осіб, поранень зазнали 47 людей.

Раніше "Телеграф" писав, збиття ракети не допомогло уникнути трагедії в Одесі. Збита ракета впала у житловий сектор Приморського району міста.