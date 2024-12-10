Росіяни переслідують певну ціль. Як спроба прориву на Сумщині може вплинути на війну

На полі бою це не так критично

Спроба прориву росіянами кордону біля Сумської області, який не підтверджують прикордонники, не така критична для України на полі бою. Але як інформаційна зброя РФ — працює відмінно.

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт, експрацівник Служби безпеки України (СБУ) Іван Ступак. За його словами, ця цяточка на мапі, яку нібито окували росіяни, — це селище Олександрія, яке до війни мало населення 9 осіб.

"Звісно, що нічого критичного немає взагалі від слова зовсім, але медійно це працює проти нас, тобто росіяни можуть показувати, що вони готові мстись за Курщину. Медійно це дійсно дуже неприємно, але це не критично і можливо це спроба підрізати наші логістичні спроможності в Сумській області", — каже Ступак.

Він наголошує, що, окрім інформаційної ролі, ця спроба прориву кордону може вплинути на логістику наших військових, особливо у напрямку Суджі. У них не виходить витіснити ЗСУ напряму з Курщини, тому окупанти пробують іншу тактику.

Ступак каже, що напруга на дорогах, які забезпечують наших військових провіантом та зброєю може нанести багато шкоди. Адже по ній евакуюють поранених військових, загиблих.

"По ній переміщуються в напрямку Суджі техніка важка БТР, БМП, боєкомплекти, назад їдуть поранені. РФ може почати тероризувати, кошмарити цю ділянку. Таким чином потік вантажів в напрямку Суджі зменшиться, наші військові почнуть відчувати на собі нестачу боєкомплектів, харчів", — пояснює експрацівник СБУ.

За словами військового експерта, через певний час такого блокування шляху постачання, наші військові будуть змушені відтягуватись ближче до території України, а росіяни просто посилять ще більше тиск на Суджу, аби відбити її.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий пояснив, в чому найбільша загроза просування росіян на Покровському напрямку Донеччини.