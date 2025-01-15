Пытались ли россияне прорваться в Сумскую область: в ОВА объяснили, что происходит
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Областное руководство опровергло информацию аналитиков
Россияне не прорывались в Сумскую область, а информация об этом, которая появлялась днем 14 января, оказалась неправдивой. Ситуация на границе остается контролированной, но тяжелой.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА в Facebook. Там отметили, что россияне часто пытаются переправить в этом районе диверсионно-разведывательные группы.
"По данным Сил безопасности и обороны, распространяемая в сети интернет информация о прорыве российскими войсками государственной границы возле населенных пунктов Журавка и Проходы не подтверждается", — говорится в сообщении.
В ОВА говорят, что россияне в течение месяца пытались провести свои ДРГ на территорию Сумской области, однако они были вовремя уничтожены.
Стоит отметить, что информация об очередном "прорыве" россиян была распространена днем 15 января рядом СМИ и telegram-каналов. Изначально она появилась в отчете американского Института по изучению войны (ISW) от 12 января.
При этом информация о российских атаках на Сумском направлении появляется в сети довольно регулярно. В последний раз это было 10 декабря 2024 года, однако тогда пограничники быстро опровергли слухи.