Пытались ли россияне прорваться в Сумскую область: в ОВА объяснили, что происходит

Областное руководство опровергло информацию аналитиков

Россияне не прорывались в Сумскую область, а информация об этом, которая появлялась днем 14 января, оказалась неправдивой. Ситуация на границе остается контролированной, но тяжелой.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА в Facebook. Там отметили, что россияне часто пытаются переправить в этом районе диверсионно-разведывательные группы.

"По данным Сил безопасности и обороны, распространяемая в сети интернет информация о прорыве российскими войсками государственной границы возле населенных пунктов Журавка и Проходы не подтверждается", — говорится в сообщении.

В ОВА говорят, что россияне в течение месяца пытались провести свои ДРГ на территорию Сумской области, однако они были вовремя уничтожены.

Стоит отметить, что информация об очередном "прорыве" россиян была распространена днем 15 января рядом СМИ и telegram-каналов. Изначально она появилась в отчете американского Института по изучению войны (ISW) от 12 января.

При этом информация о российских атаках на Сумском направлении появляется в сети довольно регулярно. В последний раз это было 10 декабря 2024 года, однако тогда пограничники быстро опровергли слухи.