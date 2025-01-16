В Виннице водитель Mercedes наехал на двух девушек: фото и детали ДТП

Виновником ДТП оказался 22-летний водитель автомобиля Mercedes

В четверг, 16 января, в Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие по вине водителя автомобиля Mercedes. В результате две девушки оказались в больнице.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Винницкой области. ДТП произошло около 16:20 на улице Театральная. 22-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на двух девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Обе девушки, которым по 19 лет, были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

В то же время житель Винницы Виталий Дужак опубликовал в Facebook данные об этом автомобиле. Это Mercedes-Benz GLE 53 AMG 2020 года выпуска белого цвета, регистрационный номер — НЕ0001II. Машина заправляется бензином или электричеством. Стоимость машины составляет 98 000 долларов, что в переводе на гривны составляет 4 179 700.

Стоимость оформления номерных знаков составила 115 200 гривен. Машина была зарегистрирована в Казанковском районе Николаевской области на юридическое лицо.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 14 января трагическая автокатастрофа произошла на трассе Днепр-Кривой Рог вблизи Софиевки. В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли три человека – женщина и двое мужчин.