У водоймі на Львівщині почали масово вмирати лебеді: рибалки б’ють на сполох (відео)

Рибалки кажуть, що нарахували близько 30 мертвих птахів

На Львівщині сталася надзвичайна подія — у водоймі поблизу міста Шептицький виявили масову загибель лебедів. Місцеві рибалки знайшли близько 30 мертвих птахів, про що одразу повідомили відповідні служби.

На місце події оперативно прибули фахівці Держпродспоживслужби для збору загиблих птахів та проведення необхідних досліджень. Керівник Червоноградського районного управління Держпродспоживслужби Руслан Черник підтвердив отримання звернення від рибалок та повідомив про вжиті заходи. Відповідне відео оприлюднили у місцевих телеграм-каналах.

"Ми забрали тіла загиблих лебедів для подальшого дослідження", — зазначив Руслан Черник.

У соціальних мережах мешканці регіону висловлюють занепокоєння щодо можливої екологічної катастрофи. Втім, висновки робити занадто. Потрібно отримати результати лабораторних досліджень, які встановлять справжню причину загибелі птахів. Наразі ситуація перебуває під контролем відповідних служб.

Також раніше "Телеграф" писав, що в одеському зоопарку спробували виправдатись за вбивство леопарда. Тварину змушені були ліквідувати, пояснив директор зоопарку.