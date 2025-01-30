В водоеме на Львовщине начали массово умирать лебеди: рыбаки бьют тревогу (видео)

Рыбаки говорят, что насчитали около 30 мертвых птиц

На Львовщине произошло чрезвычайное событие – в водоеме вблизи города Шептицкий обнаружили массовую гибель лебедей. Местные рыбаки обнаружили около 30 мертвых птиц, о чем сразу сообщили соответствующие службы.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты Госпотребслужбы для сбора погибших птиц и проведения необходимых исследований. Руководитель Червоноградского районного управления Госпродпотребслужбы Руслан Черник подтвердил получение обращения от рыбаков и сообщил о принятых мерах. Соответствующее видео было обнародовано в местных телеграмм-каналах.

"Мы забрали тела погибших лебедей для дальнейшего исследования", — отметил Руслан Черник.

В социальных сетях жители региона выражают обеспокоенность возможной экологической катастрофой. Впрочем, выводы делать слишком рано. Следует получить результаты лабораторных исследований, которые установят истинную причину гибели птиц. В настоящее время ситуация находится под контролем соответствующих служб.

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