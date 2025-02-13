П'ятеро дітей провалились під кригу на Херсонщині: водолази досі шукають тіла (фото)

Трагедія на Херсонщині: п'ятеро дітей під тонкою кригою

На Херсонщині сталася трагедія: п'ятеро дітей провалилися під тонку кригу. За попередньою інформацією, двох вдалося врятувати.

Про це 13 лютого у Telegram повідомила ДСНС України.

Рятувальники та водолази ведуть пошуки ще трьох неповнолітніх, які зникли під водою. Як повідомив у Facebook керівник ОВА Олександр Прокудін, четверо дітей провалилися під кригу у Великоолександрівській громаді. 16-річна дівчина, яка стала свідком події, кинулася на допомогу дітям і також опинилася під водою.

"Її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди. У дівчат – сильне переохолодження. Наразі їм надають медичну допомогу", — написав Прокудін.

Станом на зараз, ще одну дівчинку та двох хлопчиків досі шукають. Наймолодшому з них лише дев'ять років. Рятувальники продовжують пошукові роботи, сподіваючись знайти дітей живими.

Ця трагічна подія нагадує про небезпеку, яку приховують водойми під тонким шаром криги. Необхідно завжди пам'ятати про безпеку і не залишати дітей без нагляду біля замерзлих водойм. Варто наголосити на важливості дотримання правил поведінки під час перебування на льоду, особливо у зимовий період.

ДСНС України закликає всіх громадян бути обережними і уважними, а також вчити дітей правилам безпеки на льоду. Важливо пам'ятати, що один неправильний крок може призвести до трагедії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на Львівщині маленька дитина загинула у вогні: родина жила біля сміттєзвалища.